«Aún no llegan», respondió un senador de oposición cuando se le consultó por qué no había representantes del Partido Radical en la cita convocada por el presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), y por su par de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), para «comprometer un plebiscito democrático y pacífico». Ese «aún no llegan», representa la sorpresa que para muchos de los asistentes a la reunión de ayer significó el que se restaran algunas de las fuerzas políticas que firmaron el Acuerdo por la paz, la justicia y una nueva Constitución en la madrugada del 15 de noviembre.

El objetivo no era emitir una nueva declaración con la rúbrica de todos, ni pactar un nuevo acuerdo. No. El motivo principal era dar una potente señal que reafirmara el itinerario democrático que busca la salida de la actual crisis política y social. Y las señales estaban a la vista. Por ejemplo, la reunión se fijó -y se realizó- en el mismo salón donde se zanjó la realización del plebiscito: en la Sala de Lectura del Senado en Santiago; y la convocatoria la hicieron los líderes del Poder Legislativo. La invitación no vino desde el Ejecutivo, de ahí que llamara más la atención que el Partido Radical, Revolución Democrática, Partido Liberal y Comunes, más Gabriel Boric optaran por restarse de una convocatoria realizada por representantes de la misma izquierda.

Y todo esto, en un contexto donde diversas voces han advertido o incluso puesto en duda, la realización de forma pacífica del referéndum de abril y el proceso constitucional que le seguiría. De hecho, el boicot a la PSU fue un mal antecedente y menos ha ayudado al proceso los hechos de violencia en las calles que no han cesado desde octubre. Aunque en un nivel mucho menor, aún impiden el retorno a la normalidad de la vida cotidiana. Tal ha sido el escenario que incluso a comienzos de marzo el presidente de la DC, Fuad Chahin, y de RN, Mario Desbordes, propusieron que el voto fuera secreto en una eventual convención constituyente para evitar «presiones y funas».

A esto se suma el anuncio que movimientos ultras hicieron en febrero sobre un «marzo rojo», lleno de movilizaciones y donde explícitamente llamaban a desestabilizar al gobierno. De ahí que la fecha de ayer no era casual: un día después de la marcha del 8M (que se esperaba multitudinaria) y el mismo día en que estaba convocada una huelga general. Las otras ocasiones en que se ha llamado a una protesta de este tipo se han convertido en las jornadas más violentas post 18-O. Así ocurrió el 24 de octubre (735 personas fueron aprehendidas en todo el país; hubo 126 eventos graves, 101 civiles lesionados y 58 pertenecientes a fuerzas policiales y de orden) y el 12 de noviembre (341 carabineros lesionados, 46 civiles, 849 detenidos, 95 saqueos y 19 comisarías de policía atacadas).

Por eso era importante asistir ayer a refrendar el acuerdo democrático del 15 de noviembre. Y por eso la gravedad de ausentarse.

Harboe: «Los extremos intentan boicotear el proceso con violencia, pero somos más los que creemos en la democracia y la paz»

Temprano ayer, el senador Quintana planteó los lineamientos de la reunión que luego se desarrolló pasadas las 11:30 horas. «No digo que vaya a salir necesariamente una declaración, pero por lo menos uno puede tener un cierto consenso básico, decir que a todos nos importa, que no se puede relativizar el plebiscito, ni tampoco naturalizar hechos de violencia». Y ya el sábado se refirió al rol de los partidos políticos. «Entendiendo que el Gobierno tiene un rol central de garantizar un proceso electoral, también los partidos en general debemos reunirnos para este fin, independientemente de cuales sean las posiciones que cada sector vaya a tomar. Creo que el no hacerlo tiene el efecto de una polarización que no es buena para el país».

Finalmente ayer acudieron representantes de la DC, PPD, PS, Evópoli, RN y UDI. Todos valoraron la instancia donde se acordó tener otra reunión de este tipo con las nuevas autoridades de las mesas de ambas cámaras que asuman en los próximos días.

A la salida del encuentro el líder de la testera de la Cámara, Iván Flores, precisó aún más el objetivo del encuentro: «Esto es como una expresión jurídica de un acuerdo político que busca garantizar la dignidad de las personas, la gobernabilidad democrática del país y hacer efectivas las responsabilidades de los derechos y los deberes del ciudadano».

El acuerdo del 15 de Noviembre fue una salida institucional a la crisis. Hoy es fundamental fortalecer el proceso constituyente en un marco de paz y tranquilidad. Los extremos intentan boicotear el proceso con violencia, pero somos + los q creemos en la democracia y la paz — Felipe Harboe B (@felipeharboe) March 9, 2020

Por su parte, momentos antes de la cita, el senador Felipe Harboe (PPD) -quien sí asistió a la convocatoria- escribió en sus redes sociales: «El acuerdo del 15 de Noviembre fue una salida institucional a la crisis. Hoy es fundamental fortalecer el proceso constituyente en un marco de paz y tranquilidad. Los extremos intentan boicotear el proceso con violencia, pero somos más los que creemos en la democracia y la paz».

Las «excusas» de quienes optaron por restarse ayer no se diferenciaron mucho entre ellas. «Concentrarse en el proceso constituyente», «estar en contacto con la gente en la calle para la campaña», fueron las frases que se repitieron en el Frente Amplio y en el Partido Radical.

Carlos Maldonado, presidente del PR, optó por seguir el camino del FA. Dijo sobre la reunión: «No están muy claramente perfilados sus objetivos y al conocerse previamente la ausencia de los partidos del Frente Amplio que firmaron el 15 de noviembre, creo que las interpretaciones que se generaran a partir de esta reunión no iban a ir en la línea de lo que se pretendía originalmente”.

Por su parte, el diputado Gabriel Boric (Convergencia Social) -que firmó el acuerdo de noviembre a título personal-, explicó que “el encargado de asegurar las condiciones óptimas para la realización del plebiscito es el gobierno, por lo tanto, nosotros hoy estamos en campaña, primero, porque se respeten los derechos humanos y segundo, por el apruebo». Ante esto, el presidente de RN, Mario Desbordes, mostró su descontento: «Lo que necesitamos es mayor diálogo. Lamento que Gabriel no venga, porque ha sido un actor importante en el 15 de noviembre, pero esta es la primera de muchas conversaciones».

En la misma línea se mostró el presidente de Evópoli, Hernán Larraín: “Este ha sido un encuentro importante porque los firmantes del 15 de noviembre por la paz y una nueva Constitución quieren dar una señal institucional en torno al plebiscito para que sea pacífico, democrático, para que cuidemos lo que firmamos el 15 de noviembre. Lamentamos la ausencia de algunos partidos que faltaron hoy. Desde el Frente Amplio creo que no comprenden la importancia de este proceso. La ciudadanía nos pide acuerdo y diálogo, y creo que hubiera sido importante que hubieran estado el día de hoy”

Otro de los asistentes al encuentro, el diputado Matías Walker (DC), subrayó: «Hoy más que nunca no podemos renunciar a la política, a los acuerdos, porque fue en el Congreso también donde se viabilizó el acuerdo por la paz, la reforma Constitucional y también la paridad. Por lo tanto, no hay que renunciar al diálogo entre los actores políticos».

Por Emily Avendaño y Sofía Del Río para ellibero.cl

