El fiscal estadounidense para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey Berman, anunció que el príncipe Andrés, duque de York, no cooperaría voluntariamente con los investigadores en el caso de Jeffrey Epstein, empresario y cercano a Andrés que se suicidó en la cárcel mientras era acusado de liderar una trama de explotación sexual y tráfico de menores.

Cabe recordar que en una entrevista con la BBC, el miembro de la realeza causó una fuerte polémica por sus dichos sobre su relación con el magnate. Asimismo, en noviembre Andrés aseguró que estaba “dispuesto a ayudar a cualquier ente apropiado en sus investigaciones sobre el empresario si fuera necesario”.

La entrevista provocó que días después el príncipe anunciara que abandonaría sus funciones públicas al verse involucrado en el caso Epstein.

Pero el fiscal, en una conferencia de prensa este lunes, sostuvo que “contrariamente a la oferta pública del Príncipe Andrés de cooperar con nuestra investigación sobre los conspiradores de Epstein, una oferta que se transmitió mediante un comunicado de prensa, el Príncipe Andrew ahora ha cerrado completamente la puerta a la cooperación voluntaria”.

“Y nuestra oficina está considerando nuevas opciones”, agregó Berman, sin dar a entender si podrían forzarlo o no a cooperar en la indagatoria.

La abogada de Pinochet

Por otro lado, el viernes pasado –según notificó Daily Telegraph- el hijo de la Reina Isabel II contrató a Clare Montgomery, una abogada experta en “derecho de extradición”, derecho penal y fraude, para que lo asesorara.

Montgomery en el pasado representó en la Cámara de Lores a Augusto Pinochet mientras se encontraba detenido en Londres por la emisión de una orden internacional por los cargos de violaciones a los Derechos Humanos realizada por el juez español Baltazar Garzón, situación que en el 2000 hizo que el Gobierno y las autoridades judiciales británicas le permitieran volver a Chile, informó Vanity Fair.

Asimismo, la fila de clientes que ha tenido la letrada de Matrix Chambers incluye también a un comerciante de diamantes fugitivo de la India, Nirav Modi, y, según el diario británico Telegraph, ha dirigido a la Fiscalía en el proceso de extradición del cofundador de WikiLeaks, Julian Assange, actualmente encarcelado en Londres a la espera de un juicio.

A pesar de que la noticia ya ha sido anunciada en varios medios, el duque no se ha pronunciado públicamente al respecto, por lo que todas las decisiones respecto al caso las está tomando de la manera más discreta posible, reportó The Guardian.

Por su parte, Buckingham ha optado por no dar declaraciones respecto al caso ya que actualmente el duque no es miembro “de hecho” de la realeza, por lo que el lunes tras trascender la noticia de que no cooperaría con la investigación de forma voluntaria se limitaron a señalar que “el equipo legal del duque de York está tratando el tema”.

El príncipe en repetidas ocasiones ha negado haber formado parte de la red de Epstein, pero sí ha reconocido su relación de amistad.

“Jeffrey Epstein no podría haber hecho lo que hizo sin la ayuda de otros, y puedo asegurarle que la investigación está avanzando”, sostuvo Berman después de la muerte del magnate en su celda de la cárcel. Por lo que en ese momento aclaró que la investigación –a pesar del deceso del magnate- continuaría, pero hasta el momento nadie más ha sido acusado.

