Muchos prefieren a sus mascotas antes que a los seres humanos, según estudios sobre los comportamientos y actitudes de dueños de animales de compañía. De hecho, informes destacan que los dueños de estas admiten que harían cualquier cosa para satisfacer sus necesidades.

Teniendo en cuenta el amor que profesan por sus mascotas, una de las preocupaciones que muchos tienen es contagiarlas con algún virus. Se trata de la denominada zoonosis inversa, la situación en la que los seres humanos trasmiten una enfermedad o infección a los animales. Algo que se puede producir, “aunque la realidad es que no hay demasiados casos. No tenemos un número muy significativo de enfermedades víricas que podamos trasmitirles”, explica Joaquim Segalés, veterinario y catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

“La mayoría de los virus suelen infectar a una especie concreta y no suelen saltar entre especies. A pesar de ello, hay algunos que pueden afectar a varias, incluyendo la humana, como algunos subtipos de virus de la gripe”, aclara el experto, que también es investigador del Centro de Investigación de Salud Animal (IRTA-CReSA).

La rabia es uno de los virus que podrían pasarse de humanos a animales, pero raramente va a pasar (aunque podría ser más probable al revés) porque “normalmente no se dan los condicionantes para que una persona pueda infectar a su mascota”. “Hay otros como los rotavirus que causan diarrea que potencialmente podrían llegar a causar una enfermedad a un animal doméstico. Pero para ello tiene que estar directamente expuesto a heces humanas infectadas, aunque difícilmente tendrá acceso a las mismas”, añade.

Covid-19 y mascotas

La semana pasada un perro, perteneciente a una mujer de 60 años de Hong Kong a la que habían detectado el nuevo coronavirus, se convirtió en el primer can conocido que dio positivo por el nuevo coronavirus. Las autoridades decidieron hacer un control a la mascota, cuyo resultado fue un “débil positivo”.

El catedrático aclara que en este caso “la aproximación que se ha hecho, probablemente la más realista, es que el animal simplemente estuvo expuesto al coronavirus (al estar en un ambiente contaminado de este), pero aparentemente no contrajo la infección. Aunque sea algo que no se sepa desde el punto de vista experimental, es muy probable que los perros no se puedan infectar”.

En el remoto caso de que pudiera producirse una situación real de riesgo de contagio de cualquier enfermedad hacia las mascotas, la recomendación de Segalés, que es la misma que la de la Organización Mundial de Sanidad Animal, es “mantener el contacto mínimo con el animal o nulo si pudiera ser” durante la fase clínica en la persona.

Qué te puede trasmitir tu mascota

“Es más fácil hablar de las enfermedades que transmiten animales a personas”, señala el veterinario. “La rabia es una de las enfermedades zoonóticas víricas más importantes. De hecho, la mayoría de virus que causan enfermedad en animales raramente causan enfermedad en personas”, relata.

Del mismo modo, aunque sea “poco esperable tener un pollo de animal de compañía, la gripe aviar sí que es una enfermedad zoonótica a destacar. De hecho, se han dado casos de los últimos 30 años en que ha saltado de aves a personas, pero se trata de situaciones en granja y generalmente en el sudeste asiático, con sistemas de producción muy distintos a los europeos. Pero en este caso se trataría de una exposición profesional y granjeros y veterinarios tendrían un riesgo mucho mayor de infección”.

“Otra enfermedad animal que se transmitía, pero esta ya ha pasado a los anales de la historia, es la viruela bovina. Gracias a ella se creó la primera vacuna que se hizo en 1796”, relata. Hasta el siglo XIX, la viruela era una de las principales causas de muerte, especialmente en la infancia. En el citado año, el médico Edward Jenner inyectó un fluido extraído de una llaga de viruela de vaca que tenía una sirvienta en un niño de ocho años. Más adelante, trató infructuosamente de infectarle en repetidas ocasiones con viruela. Y así se creó la primera vacuna.

En resumidas cuentas, por lo general es muy improbable que una mascota al uso –como puede ser un perro o un gato– te transmita alguna enfermedad de tipo vírica.

Hablando concretamente de coronavirus (no del actual sino de anteriores), el especialista explica que los animales sí pudieron jugar un papel importante en la transmisión a las personas: “Tanto en el del MERS como en el SARS hubo un huésped intermedio que fue un animal”.

Cómo cuidar a tu mascota

“Cuando uno tiene mascota se compromete con ella a darle los cuidados que necesite”, sentencia el veterinario. La inmensa mayoría de enfermedades que padecerán las mascotas no serán zoonóticas, con lo que es improbable una transmisión a personas. Pero en cualquier caso, “si tenemos una mascota enferma hay que llevarla al veterinario, que sería el que determinaría si hay riesgo para las personas”.

“La cuestión es darle la atención veterinaria que le corresponda”, ante cualquier situación. Y es que cuando un animal doméstico enferma hay que tratarle como a un hijo: “Es un ser vivo que tiene un sistema inmunológico, que se puede deprimir igual que nos sucede a las personas”. “Desde ese punto de vista, en el momento que una persona toma una responsabilidad de una mascota tiene la obligación de cuidarlo como a un familiar más y eso quiere decir brindarle la atención sanitaria que necesite”, insiste.

En este sentido, igual que pasa en los seres humanos “las mascotas también pueden tener agentes que las inmunodeprimen o tumores, igual que tenemos las personas”. Por ello se habla en algunas ocasiones de enfermedades como el ‘sida de los gatos’, que es parecida a la de los humanos, pero que “en ningún caso se pueden contagiar a las personas, dado que los virus causantes son totalmente distintos y en este caso solo afecta a los gatos”.

