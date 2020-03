En el marco del Día Internacional de la Mujer, la psicóloga Pilar Sordo llegó hasta la comuna de Castro, en la isla de Chiloé, para ofrecer su charla sobre la «Mujer del siglo XXI» en el gimnasio de la escuela Luis Uribe Díaz.

#CastroMunicipio invita a toda la comunidad y alrededores a la charla "Mujer del siglo XXI" de la psicóloga Pilar Sordo, en el marco de la Conmemoración del #DiaInternacionalDeLaMujer Lunes 9 de marzo a las 18:30 horas en el gimnasio de la escuela Luis Uribe Díaz de Castro. pic.twitter.com/hnvMVHHYzD — Municipalidad Castro (@rrppcastro) March 9, 2020

Pese a las altas expectativas de su visita, que contó con un amplio público, una marcha femenina convocada para la misma tarde culminó su manifestación en el recinto donde exponía la experta.

Tras los gritos y cánticos, las mujeres se tomaron el escenario. En tanto, Sordo tuvo que abandonar el lugar. El hecho fue ampliamente viralizado en redes sociales.

Respecto a la causa de la funa estaría el supuesto discurso patriarcal que defendería Pilar Sordo. Además de sus recordada declaraciones en televisión, a pocos días de iniciado el estallido social.

Funa a Pilar Sordo

En octubre pasado, la psicóloga y conferencista fue invitada al programa de Canal 13 Sigamos de Largo para hablar sobre las diferencias sociales.

Sin embargo, Sordo realizó un análisis que no cayó bien en los televidentes más fanáticos. «Si tengo una torta en mi casa que me quedó de un cumpleaños, ¿por qué no se la voy a dar (al conserje) para que se la lleve a su casa?», dijo, en aquella ocasión.

