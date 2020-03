Si hablamos de ovnis, es inevitable no mencionar a Josef Allen Hynek, un astrofísico, profesor y ufólogo estadounidense, quien supervisó investigaciones de la Fuerza Aérea. Hynek dijo que se minimizo la importancia de los ovnis y su análisis científico construyó las bases de la ufología moderna, además de crear un sistema de clasificación de encuentros cercanos para los avistamientos de ovnis. Al diseñar nuestro propio sistema de calificación, el reconocido astrónomo valoraba los avistamientos que implicaban múltiples testigos o experiencias creíbles. Con el tiempo se han ido incorporando avances tecnológicos a su calificación.

La llamada escala de credibilidad funciona en un sistema basado en puntos. Se da un punto para avistamientos con múltiples testigos, otro para un testigo experto (un piloto, controlador aéreo, militar o funcionario del gobierno). Se otorga un punto por evidencia de imagen y un punto adicional por el video de un ovni en movimiento. Los objetos voladores no identificados generalmente se pueden explicar cómo aviones experimentales, por lo que se da un punto adicional para los ovnis que se ve que vuelan de una manera errática. Hynek también valoraba los encuentros cercanos, que son aquellos avistamientos de un objeto a menos de 150 metros de distancia. Los encuentros cercanos del segundo tipo, un evento ovni en el que se siente un efecto físico recibe dos puntos. Finalmente, encuentros cercanos del tercer tipo, eventos donde se ven a sus tripulantes, ganan tres puntos. Ahora solo nos queda saber cuántos puntos recibiría el video de un avistamiento OVNI ocurrido recientemente en Brasil.

OVNI en forma de medusa

Un video grabado en Brasil muestra un objeto volador no identificado que tiene un extraño parecido con una medusa. La anomalía se registró en la ciudad de São Paulo el mes pasado, pero ha sido publicado en YouTube por el canal Focus dos Fluxos na Cidade el pasado fin de semana. Desafortunadamente, aparte de que el avistamiento ocurrió el domingo 16 de febrero de 2020 a las 08:45 hora local, no hay más información adicional sobre las circunstancias en las que se grabó el encuentro.

El video, que dura menos de dos minutos, presenta un misterioso objeto blanco volando en el cielo cerca de unas nubes. Los primeros planos revelan que tiene un cuerpo en forma de medusa con una gran cola colgando a los lados. No está claro si el objeto se mueve hacia arriba o si se encuentra en una posición fija en el cielo. Otro detalle es su cola. Aunque las características en forma de tentáculo parecían delgadas y endebles, ninguna de ellas se movía a pesar de que el objeto estaba suspendido en el aire.

Desde su publicación en Internet, el video ha sido compartido en las redes sociales, con algunos internautas ofreciendo varias teorías sobre la naturaleza del extraño objeto. Después de ver las imágenes, Scott C. Waring, el popular investigador independiente de ET Data Base, declaró que el objeto era un OVNI tipo medusa. Según Waring, son raros los avistamientos claros de ovnis similares a medusas.

“Una nave con forma de medusa se grabó en el cielo sobre Brasil la semana pasada”, escribió Waring en una publicación de su blog. “El objeto tiene un cuerpo blanco de media cúpula, tentáculos largos y gruesos similares a una medusa. Este es el mejor primer plano de un ovni de medusa que he visto en mi vida”.

Aunque el extraño objeto se asemeja a un globo o incluso a una cometa inspirada en una medusa, Waring dijo que el OVNI no se movió como tal. Por un lado, sus “tentáculos” no se movían con el viento, y tampoco parecía tener una cuerda atada.

“En el video vemos los tentáculos, pero no se mueven”, continuó explicando Waring. “Si esto hubiera sido un globo, los tentáculos serían de plástico y soplarían en la dirección opuesta al viento, sin embargo, los objetos largos simplemente cuelgan allí. Eso significa que no es un globo. Esta es la mejor grabación de un ovni de medusa que existe. Esta es una prueba increíble de que no solo estamos siendo visitados por extraterrestres, sino que la tecnología que usan imita a las criaturas vivientes”.

Y fueron mochos los que coincidieron con la teoría sugerida por Waring, destacando que se trata de una nave extraterrestre o, en su defecto, una criatura voladora hasta ahora no identificada. Sin embargo, los observadores más escépticos han ofrecido una versión diferente, argumentando que la anomalía es simplemente un globo o una cometa en forma de medusa. Es cierto que la última teoría es plausible, aunque la altura y la distancia del misterioso objeto plantean algunas dudas al respecto.

