Vergüenza eso me dan..! derechos propios y no el de todas? Acaso yo no soy mujer también !

Yo no sabía que CARABINEROS eramos los culpables de todos tus reproches sociales, por lo que gritan, entiendo que los pacos tienen la culpa que ellas tengan un bajo sueldo, los pacos son las q las acosan, los pacos son los padres q no les pagan las pensiones de alimentos , los pacos se las violan, los pacos son responsables de q ellas se enborrachen, fumen y se drogen, acaso yo no te he recogido y tapado tus partes íntimas cuando andas tirada en el suelo drogada y Borracha, son los pacos las que te acosan en tu trabajo? los pacos son los q obligan a sus parejas a pegarles y matarlas, los pacos son las q las embarazan a la fuerza….! Llaman PACIFICAS a un par de decerebradas q creen q cantar “PUTA Y MARACA, PERO NUNCA PACA” es un cántico de lucha?????? Agredir y ofender al género….! Prefiero mil veces ser una “PACA” por q valoro la familia, mi trabajo, jamás pensaría en abortar un hijo, y por que a pesar de q me demuestres tu odio de la peor forma igual te ayudaría por que para ser como nosotras, necesitan, primero tener la garra que nosotras tenemos, mientras ustedes flojean en sus casas echándole putias al wn q las abandono y lamentándose de sus frustraciones nosotras nos levantamos a las 6 de la mañana con y sin marido a TRABAJAR señoritas y dejamos a nuestros hijos encargados o de alguna forma nos la arreglamos para cumplir con lo que un día juramos, por que a nosotras nada nos regalan y estamos 24/7 siempre DIGNAS siempre FUERTES, para valorarnos no necesitamos mostrar nuestro cuerpo. Con nuestro maquillaje y nuestro labial intacto es suficiente..! Y trabajando codo a codo con nuestros pares varones sin pedir trato especial , Saben porque? Porque somos DE VERDAD…!MUJERES CARABINEROS!

