Desde que anunciaron su separación de la familia real británica, Meghan Markle y el Príncipe Harry han mantenido un silencio inquebrantable. Y a pesar de los intentos de la prensa especializada y los tabloides para entrevistarles, fueron dos bromistas rusos los que consiguieron sonsacar al duque de Sussex sus primeras declaraciones sobre sus diferencias con la familia real británica.

Vladimir Kuznetsov y Alexey Stolyarov tendieron una trampa al Príncipe Harry y se hicieron pasar por Greta Thunberg y por su padre durante una conversación telefónica, según informó el diario The Sun. Creyendo que hablaba con la activista de 17 años, el esposo de Meghan Markle se desahogó y contó que están “completamente separados de la mayoría de la familia” real británica. Y no sólo eso: también habló abiertamente de Boris Johnson, Donald Trump, del Megxit, o del Príncipe Andrew, entre otros temas.

De acuerdo a la prensa británica, el duque de Sussex fue víctima de dos llamadas telefónicas que fueron grabadas por los rusos. La primera ocurrió en la víspera de Año Nuevo, y la segunda, el pasado 22 de enero. Por ese entonces, él y Meghan Markle ya se encontraban en Vancouver, Canadá, y acababan de anunciar su decisión de abandonar todas sus funciones como miembros de la Casa de Windsor. Una cuestión sobre la que se interesa la falsa Greta durante la broma telefónica.

“Puedes llamarme como quieras. Harry está bien. Esa es probablemente una conversación para otro momento”, comenzó el Príncipe Harry. “Hay muchas capas y muchas piezas en el rompecabezas. Pero a veces, la decisión correcta no siempre es la más fácil. Y la decisión, con seguridad, no fue la más sencilla pero fue la correcta para nuestra familia, fue la decisión correcta para proteger a mi hijo. Y creo que hay mucha gente en el mundo que puede identificarse con nosotros y respetarnos por poner a nuestra familia primero. Es complicado, pero comenzaremos una nueva vida”.

En una de las dos llamadas, que fueron publicadas en YouTube este lunes por la noche, la supuesta Greta Thunberg también le pregunta al Príncipe Harry si cree que su vida como plebeyo es peor que su vida como miembro de la realeza.

“Oh, no, creo que es mucho mejor. Olvidas que estuve en el ejército durante diez años, así que soy más normal de lo que mi familia querría creer. Desde luego, estar en una posición diferente ahora nos da la posibilidad de decir cosas y hacer cosas que antes no podíamos hacer”, explicó. “Y viendo que todo el mundo por debajo de los 35 o los 36 parece desempeñar un rol de activista, nos da la oportunidad de intentar hacer la diferencia sin ser criticados”.

Después, en otro momento de la conversación, el Duque de Sussex de 35 años aseguró que su abuela, la reina Isabel II, no les ha retirado ni a él ni a Meghan sus títulos nobiliarios.

“No, no, de nuevo, no debes creer todo lo que lees. Nadie nos ha despojado de nuestros títulos. Debido a un tecnicismo de la familia, si ganamos dinero de forma independiente a la estructura de la familia real, nos pidieron obviamente que no utilicemos nuestros títulos para ganar dinero, algo que nunca haríamos. Pero la prensa se las arregló para hacer creer que habíamos sido despojados”, comentó.

Aprovechando la buena disposición del príncipe Harry durante la charla, los bromistas no dejaron pasar la oportunidad y le preguntaron acerca de la presunta implicación de su tío, el duque de York, en el caso del pedófilo Jeffrey Epstein.

“No tengo mucho que decir sobre eso. Pero sea lo que sea que haya hecho o dejado de hacer, no tiene nada que ver conmigo o con mi mujer. Nosotros trabajamos por la inclusividad y nos estamos centrando en la comunidad”, cuenta el hijo de Lady Di. “Estamos completamente separados de la mayoría de mi familia”, aclaró luego.

Y si la cuestión sobre el Príncipe Andrew no era lo bastante controvertida, los dos rusos no dudaron en sacar otro tema polémico: los jets privados en los que voló la pareja el pasado verano para disfrutar de sus vacaciones.

Basándose en la animadversión que Greta Thunberg siempre ha manifestado hacia el transporte aéreo, los dos farsantes le preguntaron al Príncipe Harry sobre aquel viaje de lujo en avión. Desde siempre, los duques de Sussex se han mostrado a favor de la lucha de la joven activista, que formó parte de la portada de Vogue que editó Meghan en septiembre. Sin embargo, el viaje en jet privado, no concuerda con la filosofía de Greta.

“Es increíble. Nos acusaron de subir a un avión con el que simplemente queríamos escapar de ellos -la prensa- y que no nos siguieran durante nuestras vacaciones”, se quejó el príncipe Harry. “Por desgracia, no hay muchas alternativas. Hacemos visitas a los países de la Commonwealth para representar a mi abuela y tenemos que llegar hasta allí en avión, pero lo hacemos en vuelos comerciales, y ocasionalmente, en aviones privados. Es por mi familia, para proteger a mi familia de esta gente -la prensa-, Como seguro que comprendes, la seguridad de mi familia es lo primero para mí”, añadió, justificando el uso que realiza del transporte aéreo.

Donald Trump, Boris Johnson y el cambio climático

El “Megxit” y el duque de York no fueron los únicos temas que el Príncipe Harry discutió con la falsa Greta. También habló, entre otras cuestiones, del presidente de EEUU, Donald Trump.

“El mero hecho de que Donald Trump esté impulsando la industria del carbón es un tema grande en América. Tiene sangre en sus manos. Trump querrá conocerte para mejorar su imagen, pero no quiere hablar sobre el cambio climático contigo porque serás más inteligente que él”, dijo.

Sobre la cuestión climática, el duque de Sussex opinó que “desafortunadamente el mundo está dirigido por personas muy enfermas”.

“La gente como tú y las generaciones jóvenes, son las únicas que van a hacer la diferencia. Las personas necesitan despertar y la única manera de hacer que despierten de lo que efectivamente es una crisis de conciencia, creo, es hacer cosas extremas. Lo que necesitas es hacer cambios realmente grandes que actualmente impactan a la gente, y es ese factor de shock el que hace que la gente despierte”, expresó el duque de Sussex.

Frente a la consideración que tiene de Donald Trump, el Príncipe Harry habló durante la llamada del Primer Ministro de Reino Unido, Boris Johnson, y aseguró que es un “buen hombre”.

“Eres una de las pocas personas que pueden llegar a su alma y hacerle que sienta y crea en ti”, explicó.

