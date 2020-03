Son 23 los casos confirmados de coronavirus en Chile, según informó hoy la subsecretaria de Salud, Paula Daza, y el país mantiene la Fase 2 en su plan para contener y responder al avance del virus en territorio nacional, aunque algunas medidas preventivas han sido endurecidas.

En este contexto, son varias las dudas que se repiten entre la población.

¿Cómo funciona y se controla la cuarentena?

Se trata en realidad de un “período de aislamiento”, que tiene una duración máxima de 14 días, considerando como inicio la fecha de exposición al riesgo (como la visita a un país catalogado como riesgoso o el contacto con un caso confirmado).

Al entrar a Chile, equipos del Minsal y la Seremi de Salud se encargan de monitorear a quienes regresan de estos países, controlando temperatura y recibiendo datos de contacto. Dichos funcionarios se mantienen en contacto con las personas que son dejadas en observación.

En este momento, la cuarentena directa es para casos confirmados, quienes hayan tenido contacto con ellos y para quienes regresen desde Italia y España.

¿Si vengo de otro país y hago escala en España o Italia, tendré que estar en cuarentena?

Consultada sobre este punto, la seremi Rosa Oyarce explicó a 24 Horas que “va a depender del contacto que tuvo y cuántos días” estuvo ahí, algo que evaluará el personal apostado en los terminales de entrada. Sin embargo, aclaró que “hoy día estamos aislando a todo lo que viene de España”.

La medida se podría explicar por el contacto que los pasajeros tienen durante el vuelo desde España o Italia con otras personas que sí hayan pasado más tiempo en dichos países, o el que puedan llegar a tener en los aeropuertos.

Si vengo de China, Japón, EE.UU., o Irán, ¿tengo que hacer cuarentena?

Por el momento no existe una instrucción explícita con respecto a otro país que no sea Italia o España. Autoridades sanitarias han sugerido medidas preventivas, pero el aislamiento no está incluido, por lo tanto no se expedirán licencias médicas en esos casos.

¿Qué es la Fase 3?

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, explicó en EmolTV que la Fase 3 es “cuando hay un caso en el que nosotros perdemos trazabilidad, es decir, aparece un paciente al cual se le realiza un examen que da positivo para coronavirus y ese paciente no ha viajado al exterior y manifiesta en su declaración que no ha tenido contacto con pacientes confirmados con coronavirus”.

Por el momento, Chile se mantiene en la Fase 2.

¿Quién paga la licencia?

De acuerdo a las disposiciones ordenadas por la Superintendencia de Seguridad Social, existen dos posibilidades. La primera es que el contagio sea “de carácter laboral”, en cuyo caso será responsabilidad de los Organismos Administradores de Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales otorgar las prestaciones.

En el caso de que el origen del contagio no se deba a razones laborales, “las prestaciones serán otorgadas por el organismo previsional de salud de afiliación del trabajador afectado”, es decir, isapres o Fonasa.

La Subsecretaría de Salud Pública también informó que, por disposición de la autoridad sanitaria, ordenar aislamiento y observación de una persona trabajadora para determinar su posible contagio “resulta ser una fuerza mayor respecto a la persona obligada a permanecer con tal objeto, razón por la cual procede la emisión de licencia médica”.

Desde la Superintendencia de Salud, indicaron que esta entidad sólo interviene cuando la Compin y la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) ya aprobaron el pago de la licencia y la isapre, por alguna razón, no la paga.

¿Mi plan de isapre cubre el examen?

Desde la Superintendencia de Salud aseguran que “todas las isapres debieran cubrir el examen”. Algunas de ellas han enviado comunicaciones a sus afiliados para recordar que el examen se debe realizar “sólo si es necesario” y que la cobertura se hace de acuerdo al plan de salud contratado.

En tanto, el subsecretario Arturo Zúñiga explicó que el examen es gratuito para los grupos A y B de Fonasa, para casos sospechosos y personas mayores.

Algunos ciudadanos habían denunciado cobros de hasta $200 mil en exámenes para determinar la presencia del virus. Al respecto, Oyarce explicó que se trata de un panel para detectar un rango más amplio de virus y que su uso se suspendió para pasar directamente al examen específico del Covid-19.

Si se confirma mi diagnóstico, ¿cuáles son los pasos a seguir?

Diferentes isapres han explicado a sus afiliados que “si te confirmaron que tienes Covid-19, debes permanecer en aislamiento y seguir las indicaciones de tu médico y de la autoridad sanitaria”.

