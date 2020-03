Sistema de gestos y cambios en la pantalla de inicio son algunas de las novedades que llegarán de la mano del iOS 14, la próxima versión del sistema operativo móvil de Apple que se espera que se dé a conocer entre mayo y junio. Las filtraciones fueron publicadas por el medio especializado 9to5Mac, así como por MacRumors y se mencionan a continuación

Pantalla de inicio

Se incluirá una lista de todos los iconos de aplicaciones, para que el usuario pueda ver todas las plataformas instaladas de una vez al ingresar en la home, cosa que hoy no ocurre.

Además, se podrán filtrar las aplicaciones teniendo en cuenta si las notificaciones fueron leídas o no; así como por su frecuencia de uso. A su vez, en este nuevo formato de vista se incluirán apps sugeridas por Siri, en función de la ubicación del usuario y el horario que sea.

Control por gestos

Se actualizará el control por gestos para permitir usar esta opción para cambiar de aplicación. Esto estaría pensado para usar con el Smart keyboard o teclado inteligente que presentaría Apple, junto con la nueva generación de iPad, en junio.

Fondo de pantalla

La gestión de fondos de pantalla será optimizada para permitir clasificar mejor las opciones disponibles, así como para permitir importar fondos de pantalla de terceros. De este modo, al acceder a la opción “Fondo de pantalla” dentro del menú de ajustes se podrá sumar más alternativas.

Detectar sonidos y emitir alerta

Se sumarían nuevas opciones de accesibilidad, como la posibilidad de detectar sirenas, alarmas de incendios, sirenas o el timbre de la puerta. Con esta herramienta el móvil podrá identificar el sonido y enviar una alerta visual para que pueda ser registrada por personas con discapacidad visual.

Etiquetas para evitar perder objetos

Apple parece que esta vez lanzará sus etiquetas de seguimiento o AirTags, basados ​​en fragmentos de código de iOS 14. Estos tags se podrían añadir a llaves, billetera o cualquier otro objeto que no se quiera perder de modo tal que cuando no se los encuentre sea muy fácil ubicarlos utilizando la aplicación Find My App.

Guía de ejercicios

Según MacRumors, Apple estaría trabajando en una app de guía de ejercicios para iOS, WatchOS y Apple TV que permitiría a los usuarios descargar videoclips con instrucciones para hacer distintos tipos de ejercicios: desde estiramiento o entrenamiento de yoga hasta yoga o ciclismo.

Realidad aumentada

El código filtrado indica que se sumaría una nueva característica de realidad aumentada a iOS 14, que le permitiría a los usuarios escanear lugares o elementos en el mundo real para obtener información adicional sobre ellos. Esta función, al que Apple habría bautizado Gobi, según MacRumors, le servirá al usuario para tener descripciones de productos, precios y comparativas.

/psg