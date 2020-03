Durante las últimas semanas, el aumento de casos de coronavirus (COVID-19) en el mundo ha motivado a las personas a buscar diferentes medidas para evitar un posible contagio. Una de estas es el uso del alcohol gel, producto que se aplica como método alternativo al lavado de manos en caso de no tener acceso a agua y jabón.

Durante los primeros días de marzo, varias farmacias chilenas se fueron quedando sin stock de alcohol gel y mascarillas, ante la llegada del primer caso de coronavirus en el país. Y ahora es un producto prácticamente agotado en todas partes.

Pero, ¿qué tan necesario es utilizar alcohol gel en el día a día y qué precauciones se deben tener?

Javiera Álvarez, doctora en farmacia y académica de la Facultad de Química y de Farmacia de la Universidad Católica, explicó que es importante entender que el alcohol gel no reemplaza el lavado de manos, ya que es solo para casos en que la persona no dispone de agua y jabón. “Si estás en tu casa u oficina, no necesitas alcohol gel, solo en casos muy extremos”, añadió.

A pesar de que la experta indica que serviría para disminuir un posible contagio de coronavirus y que es útil, este producto también comprime la carga microbiana de las manos, es decir, “reduce todas las bacterias que son endógenas, que son parte de tu microflora bacteriana, que me protege de que otro patógeno ingrese a mi organismo”.

“Abusar de estos preparados a nivel de sociedad puede hacer mucho más complejo su tratamiento posterior. El alcohol gel mata eventualmente el coronavirus, pero también mata una bacteria que me sirve en las manos y que me protege de que otro patógeno ingrese a mi organismo”, advierte Álvarez, agregando que “se deben utilizar cuando no está esa posibilidad (agua y jabón) y no cada tres minutos”.

La doctora compara la situación con la de los antibióticos, explicando que estos últimos se deben comprar con una receta médica, ya que las bacterias se pueden volver resistentes a estos, lo que provoca que sea difícil eliminarlos a futuro.

“Si todos tomamos amoxicilina las bacterias se van a hacer resistentes a la penicilina. Si nos baja el pánico con el alcohol gel, podemos matar eventualmente el coronavirus, pero matamos todas las bacterias que nos ayudan a que nuestro cuerpo esté en equilibrio con el medio ambiente, y finalmente nuestro cuerpo puede estar mucho más susceptible a contagio”, concluye.

/psg