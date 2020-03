En una reunión con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y otros alcaldes de la Región Metropolitana, el alcalde de Pudahuel, Johnny Carrasco, señaló que “los narcotraficantes hoy andan entregando plata para salir a protestar”.

El edil hizo una reflexión sobre la situación que vive el país en medio de la crisis social, señalando que “hay cosas inmediatas y cosas que indudablemente son mediatas, por eso hablo de una hoja de ruta, solamente ahí vamos a estar en condiciones de un gran acuerdo nacional y es la única manera de aislar a los vándalos”.

En ese contexto, el jefe comunal manifestó: “Los narcotraficantes hoy andan entregando, me arriesgo con lo que le digo, plata para salir a protestar, o sea, esto se desbandó”. Además, Carrasco manifestó que “hoy lo que se siente (…) las medidas que se están tomando, la gente las siente como medidas de represión, pero no de solución al conflicto político. Se entiende así aunque la génesis de las medidas que se están tomando no van en esa dirección”. “El ejercicio de la pedagogía política es como lo siente aquel que escucha”, apuntó.

