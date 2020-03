El brote de COVID-19, una enfermedad causada por el coronavirus que se originó en Wuhan, China, y que desde entonces se ha extendido a la mayor parte del mundo, es una de las crisis de salud pública más graves en décadas. Se ha extendido mucho más que el Ébola en 2014, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha designado como una pandemia. Hasta el 11 de marzo, ha habido más de 125,000 casos y más de 4.600 muertes en todo el mundo, aunque lo peor es que estas cifras aumentan cada segundo. La situación está evolucionando increíblemente rápido, y es imposible sintetizar todo lo que sabemos en gráficos y cálculos matemáticos.

Pero lo que sí sabemos es que los gobiernos y los medios señalan directamente a la población como los verdaderos culpables de la propagación, e incluso de provocar el caos económico al abastecerse y preparase innecesariamente. Hemos pasado a ser víctimas de las irresponsables políticas a causantes de la primera pandemia de coronavirus de la historia. Esto nos lleva a considerar lo siguiente, que la pandemia se esté utilizando como pretexto para implantar la agenda del Nuevo Orden Mundial.

Independientemente de los verdaderos orígenes y virulencia del coronavirus, podemos decir con certeza que hay varias agendas que se están cumpliendo a medida que escribimos este artículo. Es la misma vieja estrategia dialéctica hegeliana de problema-reacción-solución; y cualquiera que sea la realidad a nivel microbiano, la población mundial tiene la percepción de un problema, por lo que la clase dominante tiene otra oportunidad para sacar su orden del caos. A continuación, se presentan 6 agendas del Nuevo Orden Mundial que se están realizando debido a la pandemia de coronavirus.

Censura y control de la información

En octubre de 2019, un grupo de 15 empresarios, funcionarios gubernamentales y médicos se reunieron en Nueva York para planificar la respuesta global a un brote mundial de un coronavirus nunca antes visto y completamente ficticio. Fue un ejercicio de entrenamiento con similitudes inquietantes, en retrospectiva, con el 2019-nCoV. Tres horas y media más tarde, el grupo terminó el ejercicio de simulación y, a pesar de sus esfuerzos, no pudieron evitar que el hipotético coronavirus matara a 65 millones de personas.

El coronavirus ficticio en el centro de la simulación del Evento 201, una colaboración entre el Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates, se llamó CAPS, y comenzó con los cerdos en Brasil antes de extenderse por todo el mundo. Muchos de los que participaron en el Evento 201 dijeron que la “Big Tech” ya no es una plataforma, sino una emisora ​​y debía intervenirse para combatir las noticias falsas. Otro de los presentes de manera típica demonizó las teorías de conspiración. El plan era censurar toda información procedente de Internet, utilizando la excusa de las “noticias falsas” al afirmar que la difusión de información falsa durante una emergencia es un problema mayor que el habitual y debe detenerse.

La agenda sin efectivo

La agenda sin efectivo forma parte del esquema del Nuevo Orden Mundial que va junto el transhumanismo, es decir, la digitalización de todo en la sociedad, incluido el dinero, la información y la vida misma. Al implantar la medida, una sociedad sin efectivo se podrá controlar, rastrear cada transacción económica, lo que permitirá a las autoridades construir una imagen aún más completa de quién eres tú para detener cualquier posible desobediencia o revolución antes de que suceda. También aumenta los ingresos gubernamentales a través de los impuestos. Por ejemplo, China ha aprovechado la oportunidad para cumplir con la agenda sin efectivo al afirmar que el papel moneda ahora debe sacarse de circulación debido a la posibilidad de que pueda contener trazas de COVID-19 y, por lo tanto, contribuir a la propagación del coronavirus.

Cuarentenas y ley marcial

Los gobiernos disfrutan con los escenarios de la ley marcial, porque los derechos humanos quedan suspendidos. La China autoritaria ha sido alabada por muchos globalistas como el fallecido David Rockefeller o la OMS como modelo para el Nuevo Orden Mundial. Algunas de las fotos y videos que logran evadir la censura china muestran al estado policial. Italia ha decretado el estado de excepción y ha desplegado sus tropas por las calles, y España plantea declarar el estado de alarma.

Vacunación obligatoria

La pandemia de coronavirus ha proporcionado una buena excusa para que los gobiernos de todo el mundo presenten una de sus agendas favoritas del Nuevo Orden Mundial: la vacunación obligatoria. La razón por la que esta agenda es particularmente popular es que permite a las autoridades acceder al cuerpo humano, y no solo al cuerpo del ciudadano, sino también al torrente sanguíneo.

A decir verdad, no tenemos idea de lo que hay en esa aguja cuando se inyecta, por lo que todo tipo elementos podrían implantarse en nuestros cuerpos. Casualmente (o no), China aprobó una ley el 29 de junio de 2019 que implementó un programa nacional de vacunación obligatoria. Casualmente (o no), la ley entró en vigor el 1 de diciembre de 2019, solo semanas antes de que la epidemia de coronavirus se convirtiera en una noticia mundial. Por no decir, que la vacunación obligatoria también puede incluir vacunas de ADN y microchips.

ID2020 de Bill Gates: identificación digital mediante microchip

Bill Gates, punto clave del Nuevo Orden Mundial, ha estado impulsando en gran medida los organismos genéticamente modificados y las vacunas durante años. El cofundador de Microsoft formó parte del Evento 201 que simuló la pandemia de coronavirus antes de que ocurriera.

Pero Gates también ha estado promoviendo otro controvertido proyecto: ID 2020. Esta es la agenda del microchip humano. Se vende a sí mismo como “una forma confiable” para cumplir con un “Derecho humano fundamental y universal”: salvaguardar tu identidad tanto en Internet como en el mundo físico. Por otra parte, tenemos el proyecto Nightingale de Google, el cual tendrá acceso a historiales clínicos, nombres y direcciones sin necesidad de haber consultado a los pacientes.

Agenda 2030: Wuhan, una de las ciudades inteligentes de China

Una agenda implicada en la pandemia de coronavirus es la llamada “Agenda 2030” de la ONU, que implica a “Smart Cities (ciudades inteligentes)». Antes de la pandemia, China ya había planeado cuáles de sus ciudades serían las programadas para convertirse en las “Smart Cities” piloto. Wuhan fue una de ellas (lo que tiene sentido por qué también fue el sitio del lanzamiento de 5G de China).

Conclusión

Curiosamente, la ceremonia de apertura de los Juegos Mundiales Militares de 2019 en Wuhan declaró un “Nuevo Mundo”, haciendo referencia al Nuevo Orden Mundial y también señalando la transformación de la sociedad, otra pista más de que todo este evento fue preparado. Cualquiera que sea la verdad sobre el origen del virus en sí, quién lo creó, cómo se liberó y si es realmente tan peligroso, no cabe duda de que todo el fenómeno de la pandemia de coronavirus se está utilizando para acelerar varias agendas del Nuevo Orden Mundial.

¡¡¡Bienvenido al Nuevo Orden Mundial!!!

