En pleno pico de nuevos casos de contagio por coronavirus, el mundo del deporte no es una excepción y ya son varios los nombres propios del fútbol o el baloncesto que han anunciado los primeros positivos.

Con Italia como la región que más casos está registrando en toda Europa, la serie A ya cuenta con dos positivos, y los casos podrían aumentar en las próximas horas. Daniele Rugani, de la Juve, y Manolo Gabbiadini, de la Sampdoria han dado positivo por Covid-19, obligando al aislamiento de las plantillas de estos dos equipos, que han suspendido toda su actividad las próximas dos semanas.

El caso de Rugani ha traído también consecuencias como el anuncio de su compañero de equipo, Cristiano Ronaldo, que no volverá a Italia hasta que finalice la cuarentena del conjunto bianconero. A diferencia del defensa de la Juve, que no mostraba ningún síntoma, Gabbiadini sí que tenía fiebre antes de ser diagnosticado, aunque se encuentra bien, tal y como ha explicado en sus redes sociales: “He dado positivo por coronavirus. Quiero agradecer a todos los que han escrito, que han sido muchos. Os quiero trasladar que estoy bien, no os preocupéis. Seguid las reglas, quedaos en casa y todo se arreglará”.