La modelo argentina, Pampita, se encuentra por estos días formando parte del jurado del «Bailando por un sueño» en el país trasandino, sin embargo parece estar al tanto del rumor que envuelve a su ex pareja.

Es que por si no lo sabía, diferentes medios trasandinos aseguran que Benjamín Vicuña y China Suárez estarían pronto a tener un segundo bebé en común y ya se habla de que sería varón.

Tras esto, Pampita dio su parecer frente a las preguntas del programa «Hay que Ver», de la cadena El Trece.

Pampita sobre los rumores

«Tus hijos van a tener un hermanito, ¿no?», le preguntaron desde el programa, ante lo que la jurado respondió que «no sé, yo no pregunto nada así que no me pregunten a mí tampoco».

El periodista insistió: «¿Pero qué intuís como mujer? ¿Que sí?». Pampita le contestó que «no me meto en temas de los demás, no me parece que me corresponda».

