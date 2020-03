«Hay ignorancia, se usan caricatura, una manera muy simplificada de entender la complejidad de las cosas». Así describe la ex ministra Mariana Aylwin lo que ve detrás de la frase que un sector instaló tras el estallido, «no son 30 pesos, son 30 años». «Tenemos mucha memoria, pero no de aquello que le da un sentido histórico a la trayectoria del país», señala la ex dirigenta DC a 30 años del retorno de la democracia que se concretó con la llegada de su padre, el Presidente Patricio Aylwin a La Moneda.

La líder de Progresismo con Progreso, el ex ministro José Antonio Viera-Gallo (PS), y el analista político Sergio Muñoz Riveros, participaron junto a la periodista Magdalena Olea, en el especial que La Mirada Líbero realizó por los 30 años. En la oportunidad no solo subrayaron los avances logrados en la transición sino que también cómo este tema hoy adquiere mayor valor en medio de la crisis que vive el país.

Hace tres décadas, Aylwin participaba en una reunión sobre coyuntura en el ministerio de la Secretaría General de la Presidencia y colaboraba con los discursos de su padre -labor hacía junto a la historiadora Sol Serrano-. «Como asesora externa», aclara, «lo que me permitió tener una cierta libertad de mirada de ese tiempo».

Y hoy cuando un sector de la izquierda, incluso dirigentes que trabajaron en los gobiernos de la Concertación, reniegan de lo realizado, la ex diputada retruca ese discurso: «Hay una desvalorización de lo que fue la transición chilena. Es como si hubiese sido una transición espuria, con un dictador que se quedó gobernando supuestamente con su poder por 8 años más hasta que se fue al Senado, y que era un asesino, que además había impunidad. Ahí, el discurso de la ultra izquierda, que nunca creyó en la democracia, se fue expandiendo, y dejamos que se fuera expandiendo. Porque efectivamente hubo gente que no quiso que hubiera plebiscito (del 88), sino que querían, en lo posible, matar a Pinochet o creían que con pura movilización social iba a caer. Efectivamente la movilización social debilitó al gobierno, pero al final no era lo que se ambicionaba. Queríamos elecciones libres, queríamos nueva Constitución».

Aylwin agrega que se encontró una «salida dentro de la institucionalidad» que estaba en la misma Constitución del 80. «Esa fue una gesta muy heroica, no fue una transición espuria, fue la organización de la sociedad», remata. Y enumera: «Inscribir a 7 millones de chilenos en los registros electorales, derrotar el miedo, ganar el plebiscito del 88 en condiciones completamente adversas, ganar la elección un año y tanto después y poder hacer algunas reformas constitucionales que permitieron que el PC no estuviera proscrito».

Desestima completamente a quienes buscan quitarle valor a lo realizado. «Cambiar las reglas del juego de la Constitución, del sistema económico, eso se fue haciendo durante muchos años. Entonces es una caricatura decir que aquí lo que hay es la continuidad de la dictadura de Pinochet y la continuidad de su modelo. Ninguna de las dos cosas es verdad».

