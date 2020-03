La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, no ocultó su molestia con un grupo de concejales que no se presentaron al concejo municipal, donde se votaría la extensión del programa “Médico a domicilio”.

“La asistencia que ustedes tanto defienden. Tiene que estar presentes para la votaciones. Se pusieron de acuerdo. ¿Dónde están las justificaciones de los concejales que están en su oficina?”, lanzó la jefa comunal en la instancia, asegurando que “el daño no me lo hacen a mí. Y la vida se encarga porque no hay que hacer nada, cuando se hacen cosas intencionales se devuelven”.

Quien llegó hasta la cita fue el concejal Ariel Ramos (PC), quien posteriormente abandonó la sala ante el reproche de Barriga. “¡Póngase los pantalones y vote! Usted asistió a este concejo. Qué falta de respeto a la comunidad”, lo emplazó.

Frente a quienes aún se encontraban en el lugar, la alcaldesa de Maipú sostuvo que “acá hay un tema que va más allá de la ley. Acá hay una inasistencia que todos saben por qué no están. Por favor vean los concejales que no están. Yo lo encuentro lamentable”.

“En la situación que estamos viviendo hoy día, en la que estamos votando ‘Médico a domicilio’ que ha prestado 119 mil atenciones gratuitas en dos años y medio, que funciona con 120 atenciones diarias. Hasta yo me atiendo con ellos, cuando he tenido problemas con mis hijos también, porque no hay distinción, es para todos los vecinos. Esta es una falta de respeto más”, agregó.

Por último, argumentó que “acá no se está afectando a una gestión, se está afectando un derecho. Derecho que tienen nuestro saludos a la salud, en una situación de emergencia. Es un acto intencional, ¡y no hay quórum! Y no podemos comenzar, y no podemos votar y no podemos pasar a otros puntos… ¡Porque no están!”.

La defensa de Ramos

Posterior a lo ocurrido con los concejales y la molestia de Cathy Barriga, Ariel Ramos salió a explicar su decisión de abandonar el concejo, calificándolo de “tenso” y que allí “se votaban 2 contratos privatizadores en salud”.

“La Alcaldesa insistía en someterlos a votación sin el quórum requerido, sólo habían 5 concejales(as), por ley se requieren 6 para sesionar. Nosotros no estuvimos disponibles para una nueva irregularidad, la justicia ya había ordenado con antelación repetir votación en que se adjudicó licitación de recolección de residuos por aprobarlo de manera forzada sin la mayoría requerida”, indicó.

