El presidente de la Sonami, Diego Hernández, se refirió a los efectos económicos que el coronavirus ha provocado en la industria minera y afirmó que durante el 2020 no habrá aumento en la demanda por comprar cobre.

“La oferta y la demanda estaban equilibradas, pero el precio no reaccionaba y con lo que ha pasado ahora y con el coronavirus, no esperamos un aumento de la demanda del cobre este año”, sostuvo Hernández.

Además, agregó que “esperamos que China no va aumentar su demanda de cobre este año y China consume la mitad del cobre mundial, entonces, no esperamos un crecimiento de la demanda este año”.

Asimismo, apuntó que esto ha hecho que las empresas de la industria de la minería tengan números rojos en los mercados.

“Con toda esta situación económica, el valor de las empresas mineras y la minería en general, ante este tipo de volatilidad, tiene mayor volatilidad que el resto, entonces las empresas mineras bajan su valor en bolsas más que los índices de acciones”, manifestó el presidente de Sonami.

Al ser consultado por si cree que la situación del coronavirus se va a resolver en el corto plazo, Hernández señaló que “no creo que se recupere tan rápido. A fin de año o segundo semestre deberíamos estar normalizando”.

En relación al precio del cobre, Hernández sostuvo que “yo creo que va a empezar a reaccionar, no debiera subir mucho. Pero de alguna manera también nos ayuda el precio del dólar, porque parte de nuestro costo es en pesos, entonces eso compensa un poco, pero no totalmente, pero ayuda a la mediana y pequeña minería, que tienen un porcentaje de costos más altos denominados en pesos. Permite ir equilibrando, ganando no plata, ganando tiempo”.

Finalmente, sobre el tipo de cambio y su proyección para este año, Hernández aclaró que “en situaciones normales, hay mucha relación entre el dólar y el precio del cobre y cuando sube el cobre baja el dólar, entonces hay una relación. Pero a partir de octubre, con los hechos de violencia, esa relación se rompió. Entonces, si el precio del cobre sube o baja no va a influir en el precio del dólar, hasta que la cosa se normalice y nuevamente tengamos esa relación de forma automática”.

“Yo creo que cuando se producen estos cambios difícilmente se vuelve rápidamente a lo que era. Este año vamos a estar en torno a los $800”, concluyó Hernández.

