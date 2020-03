La rápida propagación del coronavirus en Chile ha hecho que tanto desde el Gobierno como del sector privado tomen medidas para evitar que el número de contagiados aumente. Desde el Ministerio de Salud han llamado a la población a tomar resguardos, sugiriendo lavarse las manos constantemente e incluso no saludarse con contacto físico.

Esto ha provocado que desde diferentes sectores también tomen medidas al respecto, y es el caso de la industria de la minería, las que a través de diferentes protocolos busca evitar que existan contagios entre los trabajadores con medidas que ya están siendo implementadas.

Todas estas medidas vienen para resguardar una de los sectores que más dinero ingresa a Chile. “Gran parte del financiamiento del Estado y de los recursos provienen de la minería”, sostuvo el ministro de Minería, Baldo Prokurica, hace algunas semanas.

“La minería es un eje fundamental para poder resolver los problemas que se están reclamando hoy y que hay que financiar”, aclaró el titular de Minería.

Según un informe de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), se estima que a fines de esta década la producción de cobre alcanzará las 7,03 millones de toneladas de cobre.

Esto representa un crecimiento promedio de 1,6% anual, lo que haría que se llegue a un peak de 7,33 millones de toneladas en 2027.

Por su parte, el Banco Central aseguró que la minería fue el único sector que presentó un mayor dinamismo en las exportaciones con un monto de US$ 5.744 millones y un incremento de 3,5%.

Además, el organismo sostuvo que los envíos de cobre acumularon US$ 5.200 millones en el bimestre con un aumento de 3%. Los embarques de oro sumaron US$ 160 millones y un alza de 41%, y los de hierro, US$ 133 millones y un incremento de 36,5%.

Por lo mismo, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile (Sonami), Diego Hernández, aseguró a Emol que “las empresas mineras, de la gran minería, tienen protocolos para abordar este tipo de problemas y lo están aplicando. Son protocolos bien estudiados y no son protocolos que se han improvisado ahora o se han hecho ahora”.

“Porque en la gran minería sobre todo, tienes muchas faenas que tienen campamentos, que se trabaja 7 por 7 y todas esa faenas tienen protocolos. Hoy día entrar en una mina, como externo, para hacer una visita, es mucho más difícil. Entonces, ya está funcionando todo eso en las grandes mineras”, sostuvo Hernández.

Asimismo, afirmó que “todas las minas tienen un centro de salud, con médicos y todo eso está funcionando. Sin duda que se está controlando todo eso y el protocolo ya está funcionando”.

A su vez, desde el Ministerio de Minería proponen una serie de medidas para evitar que se propague aún más la enfermedad. Ante esto, el ministro de la cartera, Baldo Prokurica, señaló algunas de las que ya se están implementando y recalcó que “hay una coordinación intersectorial entre todas las empresas, el Ministerio y también con Salud”.

“La minería es una de las actividades económicas de Chile más seguras y en donde las medidas para proteger a sus trabajadores, que son su principal capital, se cumplen y se cumplen bien. Producto de que tienen trabajos por turnos, producto de que trabajan donde hay aglomeraciones de personas se está cumpliendo irrestrictamente con la propuesta hecha por el Ministerio de Salud. Además de eso, se han implementado dispensadores de alcohol en los lugares de tránsito, salas de reuniones, en los ingresos, oficinas y dependencias”, sostuvo.

Por su parte, agregó que “se está capacitando al personal médico de las empresas sobre prevención y protocolo en caso de existir sospechas y dentro de las empresas se está promoviendo una campaña de vacunación contra la influenza, evitando con ello el agravamiento de estas enfermedades porque la influenza es una de las enfermedades que viene en la época de invierno”.

Las medidas de Codelco

La empresa estatal lanzó un plan de acción, el que fundamentalmente tiene tres líneas de acción, como son informar y prevenir, contención y coordinación y cómo actuar si es que existen casos en la empresa.

Con respecto a la prevención, las medidas inmediatas más llamativas son la restricción de los viajes corporativos al extranjero y visitas desde el exterior. Además de la anticipación de la campaña de vacunación contra la influenza y el reforzamiento de dispensadores con alcohol gel en los espacios comunes.

En relación a la coordinación que se tiene con las autoridades y las empresas del sector, se creó una mesa médica corporativa para monitoreo y definición de protocolos de acción con base técnica.

La empresa estatal también definió protocolos y acciones en cuanto a si hubiera un caso sospechoso y afirmaron que habrá un registro y atención de casos, una actuación en el área afectada y seguimiento de estos mismos.

También se estableció que los trabajadores provenientes de países con alto riesgo permanecerán en cuarentena durante 14 días, como señaló el Ministerio de Salud.

El caso de BHP

Desde la empresa señalaron que “BHP está tomando todas las medidas para garantizar la seguridad y la salud de trabajadores directos y contratistas, ante el brote de coronavirus que se está presente en el mundo y en Chile. La compañía ha aplicado una política de restricción de viajes y establecido cuarentena para los empleados que regresan de países donde el brote es crítico”.

A su vez, manifestaron que “hemos activado de manera preventiva un comité de gestión de emergencias a nivel central y activado planes de contingencia para cada una de nuestras operaciones. Estos planes incluyen un monitoreo permanente de cómo evoluciona esta pandemia, refuerzo de medidas de prevención en trabajadores y el diseño de protocolos de exámenes y atención inmediata ante posibles casos de infectados”.

Además, confirmaron que hasta el momento no se ha registrado ningún caso de coronavirus en sus operaciones a nivel global.

Los resguardos de Anglo American

La empresa minera afirmó que debido a la rápida propagación del coronavirus, se constituyó un equipo de gestión de crisis que monitorea en forma continua la situación y se reúne con regularidad para tomar decisiones en torno a planes de acción del grupo ante la enfermedad.

Además, desde la empresa señalaron que todos los viajes internacionales nuevos y existentes relacionados con el trabajo deben ser aprobados por la compañía, en particular todos los viajes hacia o a través de las áreas que han sido calificadas de alto riesgo.

Por su parte, aseguraron que todos los trabajadores que visitaron países de alto riesgo durante los últimos 14 días deberán hacer cuarentena por 14 días, independiente de si tienen síntomas o no.

Asimismo, desde la compañía informaron que un trabajador que tenga síntomas de coronavirus no debe ir a trabajar y debe trabajar desde su casa durante los próximos 14 días.

/psg