Pedro Morales tuvo buenos pasos por Croacia y en la MLS, donde incluso fue el jugador franquicia del Vancouver, aunque en su vuelta al fútbol chileno las lesiones le jugaron malas pasadas.

El volante nacido en Huachipato aún no piensa en el retiro y le confesó a El Mercurio sus ganas de hacerlo en Universidad de Chile. “Lógico que me gustaría retirarme en la U, siento que todavía puedo jugar, me siento bien, y ojalá que se pueda dar, es lo que más deseo en estos momentos”, aseguró.