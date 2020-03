El tenista Marcelo «chino» Ríos fue uno de los invitados al programa «Podemos Hablar» de Chilevesión, en donde habló de todo, incluido de sus ex esposas Giuliana Sotela, y Kenita Larraín.

Cabe recordar que Giuliana es la madre de la hija mayor de Ríos, mientras que con Kenita tuvieron un matrimonio «exprés», el cual duró solo séis meses.

Durante la trasmisión de la última entrega del programa, el numero uno del mundo, se refirió con duros términos a la Larraín, respecto a su profesión.

Tras una pregunta del presentador del programa Julian Elfenbein, a los invitados «¿han encontrado el amor de su vida? el tenista respondió con un claro sí explicando que desde que conoció Paula Pavic, encontró el amor. Pero luego hizo una comparación con sus otras parejas.

respecto a Giuliana Sotela, comentó que «éramos muy chicos, tenía otra pensamiento, otra cultura, nos llevábamos pésimo, lo pasé mal».

Pero de Kenita, arremtió con todo“¿Qué hablas de Luis Miguel? Si esa we… pasó hace 20 años, ¿qué we… hablas de Luis Miguel? No entiendo. Dice que con esos argumentos y cosas que da se va a sanar, ¿sanar de qué? No entiendo”

Elfenbein con intenciones de explicar la situación profesional de la ex modelo responde “es porque está en la etapa de Kenita Bo, la numerología…”. Respuesta que al parecer a Ríos no interesó, al punto de decir que tal oficio no registra “Esa weá vale callampa, no existe esa we…», concluyó.

