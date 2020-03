Desde la llegada del primer infectado con coronavirus a nuestro país, los ojos del mundo político y de la sociedad se han centrado en las medidas adoptadas por las autoridades para mitigar el impacto de la enfermedad. Al respecto, el máximo representante de la OMS (Organización Mundial de la Salud) en Chile, Fernando Leanes, aplaudió la gestión realizada y aseguró que “estamos muy contentos por la racionalidad que vemos”.

Un respaldo al trabajo del Ministerio de Salud y la coordinación que ha existido en el Gobierno para, por ejemplo, pedir cuarentena obligatoria para los visitantes que lleguen desde Europa. Además, la versión de Leanes contrasta con la explicitada por ciertos sectores del Frente Amplio, desde donde piden ser más estrictos en los controles.

Por ejemplo, el diputado Miguel Crispi (RD) explicó desde su Twitter que “además de fortalecer la red pública y tomar medidas para ampliar el acceso al examen”, el Gobierno debería, “evaluar nombrar un delegado presidencial -que no sea Mañalich- para esta situación. Que genere confianza en la ciudadanía y que tome decisiones a tiempo”.

Pese a ello, el médico representante de la OPS/OMS explicó en conversación con Radio Pauta que “evitar concentraciones masivas y aplicar medidas de prevención con la mayor antelación posible nos va a dar los mejores resultados, eso se está haciendo en Chile”.

“En general Chile no necesita mucha cooperación de la OPS/OMS porque es un país que tiene muchos recursos, además tiene un equipo de expertos médicos que trabajan desde hace muchos años en estos temas y que los acompaña en el proceso. Por ejemplo, desde el Colegio Médico y otros organismos hay mucho consenso en las medidas que ha adoptado Chile”, complementó el especialista.

Las medidas más estrictas del mundo

Otro tema que tocó Fernando Leanes durante la entrevista fue lo que está pasando en el resto del mundo, donde algunos países simplemente han decidido cerrar sus fronteras para evitar el arribo masivo del virus.

Ante ello, el especialista de la OPS/OMS aseguró que “hay acciones muy extremas como las que han tomado Estados Unidos, Bolivia, El Salvador y Argentina”.

“Son extremas, pero no digo que estén mal. En un extremo está no hacer nada y en el otro extremo tenemos suspender vuelos, o como ha hecho Italia, inmovilizar a la población (…) la OMS es respetuosa de la soberanía, pero los países acordaron en 2005 que cuando haya una emergencia de salud publica -como fue declarado el coronavirus del 30 de enero 2020-, los países seguiremos sus recomendaciones o aplicaremos otras medidas, pero comunicadas y justificadas técnicamente, eso es lo que está ocurriendo”, complementó Leanes.

Finalmente, sobre la cuarentena obligatoria a causa del coronavirus que pidió el Gobierno para aquellos visitantes provenientes de Europa, el vocero en Chile de la OMS explicó que “esa es una medida bien razonable, no es costosa porque es un compromiso que asume la persona de mantenerse en contacto”.

Si bien asumió que “es difícil de fiscalizar”, luego aclaró que basta para “disminuir el crecimiento de la epidemia”.

“No es absoluta ninguna medida, por ejemplo el lavado de manos no elimina todos los riesgos, pero van sumando. No es para no tener contagios, sino que los menos posibles. Poner un policía frente a cada visitante que llegue a Chile para que lo custodie no se puede hacer”, concluyó el representante de la OMS respecto al coronavirus.