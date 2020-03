El próximo Apple Watch permitiría detectar el nivel de oxígeno en sangre, según informó el sitio especializado 9to5mac que tuvo acceso al código del iOS 14, la próxima versión del sistema operativo móvil que lanzará la empresa.

La compañía estaría trabajando en una nueva herramienta para su smartwatch que sería capaz de informar al usuario cuando su nivel de oxígeno en sangre disminuye, tal como actualmente monitorea y alerta si el ritmo cardíaco aumenta o desciende de manera significativa.

Es importante tener un nivel de oxígeno en sangre equilibrado. Si los índices son bajos o inadecuados durante un tiempo prolongado podría indicar algún tipo de problema de salud, que requiere la consulta con un médico.

No se sabe aún si esta función se sumará a nivel de software o hardware del smartwatch. Otro rumor indica que también se optimizará la función de electrocardiograma que está ya integrada al smartwatch de Apple.

Los Apple Watch Series 4 y 5 actualmente dan como resultado lecturas de ECG que no son concluyentes en el caso de ritmo cardíaco entre 100 y 120 latidos por minuto.

Cuando ocurra la actualización, ya sea en software o hardware, se eliminará esa limitación. Apple también está desarrollando funciones de seguimiento del sueño incorporadas en una aplicación llamada Sleep.

Lo que se sabe del iOS 14

En estos días también se difundieron algunas de las características que llegarían de la mano del próximo sistema operativo móvil que lanzará Apple, el iOS 14. Entre las novedades se incluyen una pantalla de inicio renovada que tendrá una lista de todos los iconos de aplicaciones, para que el usuario pueda ver todas las plataformas instaladas de una vez al ingresar en la home, cosa que hoy no ocurre.

A su vez, se actualizará el control por gestos para permitir usar esta opción para cambiar de aplicación. Esto estaría pensado para usar con el Smart keyboard o teclado inteligente que presentaría Apple, junto con la nueva generación de iPad, en junio.

Por otro lado, la gestión de fondos de pantalla será optimizada para permitir clasificar mejor las opciones disponibles, así como para permitir importar fondos de pantalla de terceros. De este modo, al acceder a la opción “Fondo de pantalla” dentro del menú de ajustes se podrá sumar más alternativas.

Al parecer, la compañía lanzará sus etiquetas de seguimiento o AirTags, basados ​​en fragmentos de código de iOS 14. Estos tags se podrían añadir a llaves, billetera o cualquier otro objeto que no se quiera perder de modo tal que cuando no se los encuentre sea muy fácil ubicarlos utilizando la aplicación Find My App.

El código filtrado indica que se sumaría una nueva característica de realidad aumentada a iOS 14, que le permitiría a los usuarios escanear lugares o elementos en el mundo real para obtener información adicional sobre ellos. Esta función, al que Apple habría bautizado Gobi, según MacRumors, le servirá al usuario para tener descripciones de productos, precios y comparativas.

