La cantante nacional Denise Rosenthal, compartió este sábado un video mediante su cuenta Instagram y Tik Tok, en donde destapa la naturalidad del cuerpo femenino a través del suyo.

Rosenthal explicó que tardó cerca de dos días en realizar el inspirador vídeo, el cual busca el incentivo para que las mujeres pierdan el miedo y la vergüenza a mostrar el cuerpo sin preocuparse del los «qué dirán» de la gente.

«Bueno si, me aburrí, me cansé de perseguir, de aparentar, de fingir. De buscar la perfección, de no proteger mi corazón», así es como parte la grabación de la cantante.

Cabe destacar que la finalidad de la creación del vídeo, según Denise es «que el vídeo se convierta en challenge».

Revisa el video de Denise Rosenthal

/psg