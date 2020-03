Muchas culturas de todo el mundo tenían sus mitos y leyendas sobre las sirenas. Algunos las consideraban como portadores de la vida, la creación y el amor, otros como las protectoras del mar y sus secretos, pero la antigua cultura griega veía el mar como un lugar muy peligroso, lleno de espíritus acuáticos que se aprovechaban de los hombres. Debido a eso, su versión de sirenas personificaba el atractivo de lo desconocido, el peligro del mar y la atracción sexual de una mujer hermosa en una criatura mítica: sirenas aladas. En la actualidad aún se debate sobre la existencia de estas criaturas. Algunos documentales mostraron evidencia de sirenas reales. Uno de ellos es la grabación de un sonido un tanto extraño y desconocido del fondo del mar que al principio se creía que eran ballenas, pero luego se vieron cuerpos de una nueva especie, la pregunta es: ¿eran sirenas?

El naturalista y médico alemán Georg Steller era una de las personas que afirmó haber tenido un encuentro cercano con estas criaturas, durante uno de sus viajes a Alaska, el 10 de agosto de 1741, cerca de las Islas Aleutianas. La comunidad científica no acepta la existencia biológica de las sirenas y atribuye el origen de esa leyenda a las posibles historias de marineros que vieron por primera vez mamíferos acuáticos, como manatíes, vacas marinas y focas, aunque en la civilización occidental, continuaron registrando informes de su presencia hasta el siglo 18. Es difícil decir si las sirenas existen o no, porque todavía no hay pruebas que afirmen plenamente su existencia. Sin embargo, ahora los libros de biología marina tal vez tengan que reescribirse. Un youtuber asegura haber descubierto una sirena real congelada a través de Google Earth.

Una sirena en la Antártida

Un youtuber que buscaba anomalías en Google Earth descubrió una extraña imagen en la Antártida similar a una sirena. El extraño descubrimiento fue realizado por el usuario de YouTube ‘Florida Maquis’, quien subió un video que muestra su descubrimiento. En las imágenes, se acerca a un área de la tundra congelada donde se puede ver una forma oscura y curva.

“Tenemos aquí esta forma bellamente curva, por supuesto, podemos ver la cola, la casualidad, lo que parece ser una aleta alargada”, describe ‘Florida Maquis’ en el video. “Puedes ver que hay algo justo alrededor del cuello que le da una distinción entre la cabeza y el cuerpo”.

El youtuber facilitas las coordenadas de la “sirena” para que cualquier usuario pueda investigar: 76°52’51.92″S 145°42’4.27″W. Si buscas en Google esas coordenadas, lo primero que te encuentras es que no está en medio del océano, sino el hielo interior. Parece que la “sirena” podría estar congelada. Otro detalle que probablemente observarás, es que la supuesta sirena mide aproximadamente 19 metros de largo. Esa es una gran mitad mujer mitad pez que podría llevar a una discusión sobre gigantes que alguna vez habitaron la Antártida, aunque eso es otro tema. Al descubrir la anomalía, el youtuber argumenta que no puede explicarse por la erosión del viento, el hielo, las rocas o la nieve.

Los internautas han ofrecido una variedad de teorías sobre que podría ser la anomalía, incluida la sirena antes mencionada. Y si no es una sirena, algunos especulan que podría tratarse de los restos de un mosasaurio, un animal adaptado al medio marino extinto durante 66 millones de años, que podrían alcanzar los 19 metros de largo, aunque la mayoría de los fósiles son más pequeños.

Otras posibilidades incluyen un dragón y otras explicaciones más prosaicas como una ballena o un delfín gigante. Los más escépticos son los que están menos impresionados con el descubrimiento y dicen que la ‘criatura’ probablemente sea solo una pareidolia, un fenómeno psicológico que consiste en reconocer patrones significativos, como caras, en información aleatoria.

Dicho esto, con la mayor parte de nuestro planeta azul cubierto por agua, no es de extrañar que los océanos oculten criaturas misteriosas, incluidas serpientes y sirenas marinas. Los informes modernos de sirenas son muy raros, pero ocurren; por ejemplo, varios medios de comunicación en 2009 afirmaron que una sirena había sido avistada en la costa de Israel.

Una de las primeras personas en ver a la sirena dijo que vio a una mujer tumbada en la arena de una manera extraña. Al principio pensó que era solo otra bañista, pero cuando se acercaron saltó al agua y desapareció. Todos los presentes se quedaron en shock porque vieron que tenía cola. Incluso la junta de turismo de la ciudad ofreció una recompensa de 1 millón de dólares a la primera persona que lograra fotografiar a la criatura.

