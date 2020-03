Gran Bretaña sorprende al mundo. Después del Brexit, el león inglés no hace nada más que el resto del mundo frente a la pandemia de coronavirus. Gran Bretaña en la historia siempre ha tratado de ser algo diferente al resto del mundo y ha tenido éxito. En un momento, Inglaterra era el imperio más grande del mundo, donde el sol nunca se ponía. Cuando el nazismo conquistó Europa y Stalin firmó tratados de amistad con Hitler en 1939, los británicos permanecieron solos frente a la fortaleza nazi en la isla y los derrotaron. Entonces, ¿por qué deberíamos prestar atención a las propuestas completamente nuevas que los británicos están haciendo frente al virus mortal que proviene de China o de laboratorios secretos? El gobierno británico ha tomado medidas que sorprenden al mundo. No creo que el gobierno británico, que tiene los mejores servicios secretos del mundo M15 y M16, los principales hospitales y universidades del mundo, como Oxford o Cambridge, no sepa qué hacer. Creo que Boris Johnson ha tomado una medida bien estudiada. Los británicos siguen la idea profiláctica, drásticas medidas higiénico-sanitarias, pero se niegan a ser víctimas de la histeria y cierran el país, porque una vez que la economía haya caído como el corpus social, las consecuencias serán más dramáticas y mortales que la pandemia. De qué sirve cerrar todo para deshacerse del virus, luego llevar a la bancarrota a la economía y quedarse sin dinero o salarios y morir de hambre y pánico inducido en una sociedad que está destruyendo y entrando en la anarquía. El gobierno de Boris Johnson tiene la estrategia de frenar la propagación de la epidemia de coronavirus, no detenerla, con el objetivo de lograr la inmunidad comunitaria, informa la agencia de noticias Bloomberg. “El gobierno de Boris Johnson no dijo esto directamente, pero el plan para contrarrestar el coronavirus es claro: frenar la propagación de la epidemia, no detenerla”. La mayoría de las personas se enfermarán, muchas se sentirán enfermas, pero casi todas se recuperarán “, comenta Bloomberg en un artículo titulado” La estrategia antivirus de Boris Johnson para que el mundo contraiga la enfermedad “. El objetivo es la inmunidad comunitaria: el punto donde una gran proporción de la población ha contraído la enfermedad y ha sido inmunizada, pero la inmunidad no se transmitirá a quienes no la hayan tenido. El propósito es hacer que esto suceda en los meses de verano, antes de la instalación del próximo invierno, dice Patrick Vallance, asesor científico del gobierno británico. David Halpern, jefe del Equipo de Investigación de Comportamiento del Gobierno y miembro del Comité de Reacción Británico, explicó que el plan es lograr la inmunidad comunitaria a un nivel que proteja a los vulnerables. “Habrá un momento, en el contexto de la propagación de la epidemia y probablemente así, cuando queremos proteger a los grupos de riesgo, y mientras los protejamos, se logrará la inmunidad de la comunidad para el resto de la población”, explicó David Halpern, citado de la BBC.

Por supuesto, ha habido críticas internas de esta política. El Reino Unido se niega a cerrar escuelas, fronteras y eventos con miles de personas, y el Reino Unido espera que la enfermedad conduzca a la inmunidad colectiva, informa la BBC. El ex ministro de salud británico Jeremy Hunt ha expresado su preocupación por este enfoque. Después del Brexit, los británicos vuelven a separarse del resto de Europa. Esta vez, en el lado del coronavirus. Es posible que haya leído lo que está haciendo el resto de los países: imponen restricciones de viaje, cierran escuelas, prohíben eventos con más de cien participantes. En el Reino Unido, las cosas son exactamente lo contrario. Las escuelas están abiertas, la gente viaja libremente y los eventos públicos reúnen a decenas de miles de participantes. Suecia es el país de la UE que copia el modelo británico de coronavirus sin publicidad. En este país, las escuelas no estaban cerradas al asombro de Bruselas. El gobierno de Londres tiene una estrategia diferente: ¿realmente quieres que la gente se enferme? El modelo británico creo que es historia. Cuando los conquistadores españoles y portugueses trajeron la gripe europea a América en el siglo XVI, la población india se enfermó porque el sistema inmunológico de la población en el continente recién descubierto no era consciente de esta enfermedad. Pero después de un tiempo, la población de nativos americanos se inmunizó y hoy los indios de la gripe no mueren más que en el porcentaje clásico de europeos de alrededor del 2.3%. Creo que el gobierno británico está trabajando en este paradigma. En un restablecimiento genético del sistema inmune colectivo, que inmunizará a la población frente a este nuevo coronavirus. “El hecho de que la mayoría de las personas, la mayoría de ellas, son solo una forma leve de la enfermedad nos ayuda a tener inmunidad colectiva. Por lo tanto, cada vez más personas serán inmunes a la enfermedad y se reducirá la transmisión “, dijo Patrick Vallance, el principal asesor científico del gobierno.

La naturaleza humana tiene la capacidad de desarrollar la inmunidad del cuerpo frente a la enfermedad, esto antes de perdernos en pánico e histeria, especialmente la razón o el alma. Se ha comprobado en la historia que el miedo y el pánico debilitan el sistema inmunitario, bloquean la economía a través de las consecuencias del aislamiento extremo y los virus a largo plazo pueden ser más mortales, y el desastre económico traerá desnutrición y escasez de alimentos y drogas. ¿Cuándo no habrá más dinero para salarios y pensiones y para el mantenimiento de hospitales o instituciones que conduzcan al funcionamiento normal de la sociedad en la que nos convertiremos? Gran Bretaña demuestra que no fue por casualidad un imperio secular: el jefe de la cultura y la civilización europeas y luchó victorioso solo contra el nazismo. Creo que debemos analizar con responsabilidad el modelo de pandemia británico.

¡La ciencia no entra en pánico, el conocimiento no es histeria, la economía vital, la higiene, no el aislamiento extremo!

