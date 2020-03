El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Sebastián Moreno, explicó la paralización del futbol chileno por las próximas dos semanas, esto a causa del coronavirus, que entró a fase 4 en el país. Además indicó que los clubes tienen que tomar cartas en el asunto.

“Se suman ahora la suspensión de nuestra liga nacional y el período de suspensión se llevará a cabo desde el miércoles 18/03 y será por 14 días”, partió diciendo el mandamás del balompié nacional.

“No obstante a eso y entendiendo también que a mayor grado de exposición, los partidos que quedan pendientes se revaluarán y conversaremos con cada uno de los clubes. Tenemos permanente comunicación con todos los clubes. Ellos deben contener y prevenir la salud de cada jugador”, recalcó.

El directivo hizo un hincapié en el encuentro del repechaje que la selección femenina debe enfrentar a Camerún. “Hay una recomendación por parte de FIFA y nuestra posición es que no tenemos las condiciones para realizar estos partidos. Vamos a ver la posibilidad que este encuentro se reprograme siempre y cuando no cambie la fecha los Juegos Olímpicos”, enfatizó.

Ante la demora de cancelar el campeonato, Moreno indicó que “cada país tiene una realidad distinta en alusión a las fases que tiene el coronavirus. En Sudamérica nueve de diez federaciones han tomado la decisión de no jugar. Estamos suspendiendo por 14 días que irá en evaluación cada día con las autoridades de salud. Con respecto al entrenamiento propiamente tal, es algo que debe ver cada club”.

Por último, el mandamás de Quilín se refirió a la opción de posponer la Copa América 2020. “Es una medición que los presidentes de Conmebol van a ver. Esta situación es dinámica y se debe ver los casos de la enfermedad en esos países. Tenemos que hacer el análisis de trazabilidad pero ahora, no están las condiciones para que se juegue”, cerró.

FERNANDO YÁÑEZ LLAMA A SER PRECAVIDOS

El médico de la selección chilena, también tuvo palabras sobre la pandemia. “Pasamos de fase 3 a 4. El viernes estábamos en fase 2. Hay que entender que suspender la competencia no significa suspender las actividades que involucra”, dijo.

Sin embargo, el doctor señaló que se tienen que acatar las decisiones tras el cambio de estado. “Lo importante es siendo como sociedad en general en cuanto las autoridades lo considere razonable. Se tomaron en este momento porque cambió de grado, por lo tanto las decisiones se han tomando acorde a los criterios de las entidades gubernamentales”, afirmó.

Finalmente, mencionó que no hay riesgo de hacer ejercicios. “La actividad física desarrollada en un campo de juego, tiene menos riesgo en relación al tramo que ellos realizan. No estigmaticemos a la actividad física por estar en esta etapa. En ese contexto, si los autores no quieren jugar, es algo que se debe respetar”, sentenció el profesional.

/Eduardo Méndez Garín