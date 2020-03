El nuevo capítulo del programa estelar de Chilevisión, «Podemos Hablar», tuvo como invitada a la modelo argentina Flavia Medina, quien reveló parte de su vida íntima. Y en ese contexto, contó un importante antecedente que involucra a un futbolista.

Se trata de Alexis Sánchez, quien ahora se ve envuelto en la polémica luego de que Flavia Medina lo acusara de que coqueteaba con ella mientras estaba pololeando con Mayte Rodríguez.

De hecho, la ex chica reality, aseguró que «todos los futbolistas chilenos me han escrito. Esto es público, por favor. No quiero dar nombres, porque son casados y todo el cuento, pero sí. Lo de Alexis Sánchez fue conocido. Basta con googlearlo y ya las cosas se saben».

«Me decía que no tenía novia y estaba con Mayte (Rodríguez) y ese fue el problema terrible. Yo no tuve nada con él. Se filtraron unos mensajes y ya fue… de Instagram. Esos mensajes se los mandé a un amiga que ya no es amiga y los filtró. Era un pelotudo, mirá qué pelotudo. Es un tonto», expresó la ex chica reality en el programa de CHV.

