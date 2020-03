La alerta nacional por el coronavirus se ha prestado para todo tipo de análisis. Mientras que algunos valoran los esfuerzos de las autoridades por combatir la pandemia, otros critican el actuar del gobierno durante los primeros días de la enfermedad.

En su estilo, el diputado Hugo Gutiérrez (PC) propuso una extrema medida y, de paso, dejó entrever una ironía.

«Paralicemos el país, nadie a las escuelas, universidades, trabajo, todos en sus casas Paro Nacional por Coronavirus ¡HASTA QUE SE VAYA!», escribió el parlamentario en su cuenta de Twitter, generando duras críticas.

Una de las primeras en reaccionar a la sugerencia de Gutiérrez fue la ex panelista de TVN, Marcela Vacarezza. En la misma red del pajarito, la esposa de Rafael Araneda se descargó contra el diputado.

«No pensé que podría decirlo pero ya no me aguanto, y ni con respeto, ud señor es una vergüenza para el país», escribió.

No pensé que podría decirlo pero ya no me aguanto, y ni con respeto, ud señor es una vergüenza para el país https://t.co/ymxe8KZ6Zw

— Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) March 16, 2020