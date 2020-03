Un furioso descargo fue el que realizó el senador UDI Iván Moreira tras enterarse del llamado que realizó @SindicatoSbux a los clientes.

«Súmate haciendo que quede tu mensaje en tu vaso de Starbucks y enviémosle un recado a esos que nos dijeron que esto no prendió #FueraPiñera #30años #11Marzo», fue la invitación de la agrupación.

Con evidente molestia, el parlamentario apuntó a la empresa del café. «Impresentable q una Firma seria @StarbuckChile permita q su sindicad se aproveche de la marca políticamente con el afán de enfrentar a todos los chilenos. Repudiamos a esa izquierda sindical q quiere derrocar al gobierno. Exigimos explicación de la empresa», tecleó en su cuenta de Twitter.

El reclamo de Moreira se sumó a varios otros que condenaron la supuesta aprobación de la empresa. Sin embargo, Starcuck salió a aclarar la situación.

La molestia de Moreira

«A raíz de algunos comentarios en redes sociales, debemos aclarar que Starbucks Chile no ha realizado ninguna invitación a escribir o rayar nuestros vasos con consignas políticas de ninguna índole ni tendencia. Cómo Starbucks no apoyamos ninguna agenda política específica. Y no hemos pedido ni pediremos a nuestros clientes usar nuestros vasos para ningún tipo de campaña», indicaron, mediante un comuncicado.

Al tanto de la aclaración Moreira, destacó la respuesta e hizo un llamado. «La empresa @StarbuckChile debiera iniciar acciones judiciales por uso de la marca a este mal llamado @SindicatoSbux que son activistas de una izquierda irresponsable con el país llamando a la división de los chilenos y a destruir la Democracia», cerró.

