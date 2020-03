Aunque es imposible decir cuántas personas morirán a causa del nuevo coronavirus, bajo un conjunto razonable de suposiciones, el número de muertes podría ser alto, potencialmente en millones. El nuevo coronavirus (Covid-19) se está extendiendo rápidamente. Se sabe que más de 175,000 personas están infectadas y se han registrado más de 6.700 muertes. La mayor parte de los casos y muertes se han limitado a China, pero el virus se está extendiendo rápidamente por todo el mundo.

Es por este motivo que los gobiernos de todo el mundo están utilizando todas las herramientas posibles para contener la pandemia, incluido el confinamiento de la población. Nos dicen que su objetivo es limitar el número de nuevas infecciones, al mismo tiempo que tratan a las personas que padecen COVID-19 y aíslan a otros cuyos síntomas no son tan graves pero que podrían propagar la enfermedad. El presidente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo durante el fin de semana que Europa se había convertido en el nuevo epicentro de la pandemia después de que alcanzar su punto máximo en Asia. Por otra parte, Italia se ha convertido en el claro ejemplo del colapso total: casi 25.000 y unas 1.800 muertes, ocupando así el segundo lugar en el número de infecciones y muertes registradas solo en China, donde la epidemia se identificó por primera vez en diciembre. Incluso ya están tomado medidas drásticas, los médicos están dejando morir a los mayores de 80 años por una sanidad colapsada.

Y España, donde el gobierno declaró oficialmente el estado de emergencia durante el fin de semana, ordenó un cierre patronal, obligando a sus ciudadanos quedarse en casa para fomentar el distanciamiento social y cerrando todos los comercios no esenciales, junto con restaurantes, bares, cafeterías y cines. Sin duda alguna, en palabras de médicos, “esto no es una ola, es un tsunami”. Aunque lo que muchos no saben es que la clarividente búlgara Baba Vanga no solo predijo la pandemia de coronavirus, sino también el confinamiento forzoso de las personas.

Otra profecía cumplida

La entrenadora y ex gimnasta búlgara Nechka Robeva, de 73 años, ha hecho una impactante revelación en las redes sociales: Baba Vanga predijo la pandemia de coronavirus cuando la visitó, justo antes de morir a los 84 años.

“Este virus también vino a nosotros”, publicó Robeva en su perfil de Facebook. “La tía Vanga predijo cuando la visité hace años: ‘Neshka, la Corona estará sobre nosotros’. No me di cuenta de lo que esas palabras significaban entonces”.

Según publica el diario británico Daily Star, Robeva, que entrenó a varias gimnastas rítmicas búlgaras que lograron ser campeonas del mundo, continuó diciendo que la palabra “Corona” significa “custodia o protección” en búlgaro y está relacionada con el liderazgo ruso dentro del país, por lo que asumió que la advertencia de Vanga significaba que Bulgaria sería controlada por los rusos.

“Solo ahora me di cuenta de que era gripe china. Que desaparezca fácilmente”, concluye ex gimnasta búlgara.

Además de lo que le dijo a Robeva, Vanga mencionó el virus en la década de 1970 cuando predijo que alrededor del final de la primera década de este siglo, habría una epidemia de una nueva enfermedad mortal que se propagaría por todo el mundo y mataría muchas personas. Incluso dijo que el virus comenzaría en China. También señaló que una vacuna tardaría todo un año en desarrollarse.

La también conocida como “Nostradamus de los Balcanes” predijo un oscuro 2020, diciendo que el presidente ruso Vladímir Putin sería asesinado en el Kremlin y que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sufriría un tumor cerebral que lo dejaría sordo o muerto. Vanga también predijo la segunda victoria electoral de Borís Yeltsin, incluso le advirtió sobre su condición cardíaca.

Por no decir que en 1989 advirtió el “horror” para Estados Unidos, diciendo que “los hermanos estadounidenses caerán después de ser atacados por los pájaros de acero”. Y 22 años después estos “pájaros” fueron los aviones utilizados en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Los expertos en la materia afirman que la mística ciega tuvo una tasa de éxito del 85% con sus predicciones.

De nuevo estamos ante una profecía cumplida, Por desgracia, día a día están habiendo nuevos infectados y nuevas muertes, y la verdad es que no sabemos hasta donde llegará le poder mortal del COVID-19. Lo que parece estar claro es que nos encontramos a las puertas de un nuevo mundo, muy diferente al que hasta ahora vivíamos. Nada será igual y posiblemente la gente no es consciente de lo que está ocurriendo realmente. Pero si lo piensas fríamente, en ocasiones es bueno vivir en la ignorancia.

/psg