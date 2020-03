Lady Gaga es una artista excéntrica de 33 años que se reinventa todo el tiempo con una esencia rupturista: siempre sorprende con sus canciones, su forma de vestir o sus diferentes looks. En este momento, la popular intérprete se prepara para el lanzamiento el 10 de abril de su nuevo álbum Chromatica que genera un gran entusiasmo por parte de los millones de fanáticos que la siguen en todo el mundo.

Antes de la presentación de su nuevo material discográfico, la cantante estadounidense fue elegida para ser la protagonista de la última portada de Paper Magazine. “Creo que estamos haciendo arte, esto no es pornografía”, declaró al posar desnuda para la lente del fotógrafo Frederik Heyman en una producción de estilo futurista que seguramente tendrá una gran repercusión. En las imágenes se la puede ver rodeada de cables, subida a una caballo mitad robot, adentro de una especie de caja de vidrio como si fuera una muñeca.

Desde hace unos años y tras darse el gusto de incursionar en el cine con la película A Star is Born, la celebridad estrena nuevos temas en su sexto disco de estudio, del que ya presentó un adelanto, el single “Stupid Love”. En Chromatica, la intérprete contó con la producción de BloodPop, un joven talento de 29 años, que ya trabajó con Gaga anteriormente y que es uno de los favoritos de Madonna, Justin Bieber y Beyoncé, entre otros.

Durante la entrevista, explicó que hubo momentos en los que no podía levantarse del sofá, ya que tenía dolores corporales muy intensos debido a la fibromialgia, una enfermedad de la cual habló por primera vez en su documental Gaga: Five Foot Two. Gracias a la ayuda de su productor, logró seguir adelante trabajando en su música, a pesar de no sentirse bien física o mentalmente.

Lady Gaga siempre ha demostrado ser una mujer resiliente, que logra superar las adversidades en diferentes etapas de su vida. En una entrevista con Oprah Winfrey, contó cuál fue el origen emocional de la enfermedad que la aquejaba: “De repente me convertí en una estrella y estaba viajando por el mundo, yendo de la habitación del hotel al garaje, de la limusina al escenario, y nunca lo enfrenté, y de repente comencé a experimentar este increíble dolor intenso en todo mi cuerpo. Eso imitaba la enfermedad que sentí después de ser violada”.

En el plano amoroso, apostó nuevamente al amor de la mano de Michael Polansky, un empresario de 41 años que se dedica a las finanzas y la tecnología, luego de su separación de Cristian Carino. Ella misma se encargó de mostrarse con su nuevo novio a través de las redes sociales. “Nos lo pasamos muy bien en Miami”, escribió en la red social, durante la semana del Super Bowl, donde fueron juntos. Según trascendió en algunos medios, ellos se habrían conocido en una fiesta privada, hace pocos meses.

En este momento, la artista se encuentra en cuarentena voluntaria en su casa, para evitar la propagación del coronavirus, una enfermedad que ha causado más de 6 mil muertos a nivel mundial. “Hablé con médicos y científicos. Este momento no es el más fácil para todos, pero lo más generoso y sano que podemos hacer, es ponernos en cuarentena y no pasar el rato con personas mayores de 65 años, o estar en grupos grandes”, escribió en la red social.

“Me encantaría estar con mis parientes y abuelos, pero ahora lo más seguro es no verlos, así no los puedo contagiar en el caso de enfermarme (con el virus). Me estoy quedando en casa con mis perros. Te amo mundo, juntos superaremos esto. Confíen en mí, hablé con Dios, dijo que estaremos bien”, finalizó Lady Gaga.

/psg