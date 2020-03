El ministro de Economía, Lucas Palacios, no solo le cerró la puerta a una posible asistencia financiera a Latam Airlines, en medio del delicado momento que atraviesa la industria aérea por el coronavirus, sino que además la criticó por expresar a través de los medios de comunicación que eventualmente necesitará ayuda del Estado.

“Me enteré de que Latam está pidiendo ayuda económica del Estado. Yo me pregunto ¿cuántas pymes tienen acceso a ir un canal de televisión a pedir esta ayuda? Yo quiero súper claro en esto: nosotros estamos priorizando a las personas y me parece bastante apresurado, me parece voluntarista pedir algo de esa naturaleza de una sola empresa”, dijo el secretario de Estado, en alusión a la entrevista que dio a Chilevisión el próximo CEO de la firma, Roberto Alvo, aspecto que también abordó cuando conversó con Pulso el fin de semana.

“Nosotros estamos generando medidas generales para poder ayudar a la mayor cantidad de gente posible sobre todo a la gente que tiene menores espaldas para poder superar esta situación”, agregó.

El secretario de Estado pidió recordar el “periodo difícil” de las pequeñas empresas a raíz del estallido social, especialmente aquellas relacionadas al mundo del comercio, el turismo, recreación y servicios.

“¿Qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a priorizar? Vamos siempre a priorizar a las personas que más lo necesitan y no me parecen conveniente que grandes empresas salgan por la TV a pedir estas ayudas de parte del Estado. Eso se realizar desde otro punto de vista”, sentenció la autoridad.

