Diversos municipios se mostraron de acuerdo con cerrar los centros comerciales en sus comunas, como medida para frenar el avance del Coronavirus en Chile.

Uno de sus impulsores es el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien estuvo invitado junto a su par de Independencia, Gonzalo Durán, en el matinal de Canal 13 «Bienvenidos».

Cuando se discutía aquel tema, Carter informó que recibió el llamado del empresario Horst Paulmann, fundador y presidente del holding Cencosud.

«Yo no conozco a Horst Paulmann, de hecho me llamó un número desconocido. Y me dice que está enfermo, en su casa, pero que hará lo que nosotros pidamos. Que quiere cuadrarse con esto», soltó.

«Yo le quiero agradecer este gesto porque habla bien del mundo privado. Esto da entender como funciona Chile. Lo construimos todos juntos. Me dijo que iba a hacer todo lo que nosotros necesitemos y que va a acoger la propuesta de la municipalidad de cerrar patios de comida y cines», reveló.

Mensaje a Luksic

En esa misma línea, el jefe comunal se tomó una pausa para hacer un llamado a todos las autoridades y empresarios.

«Es el momento de congelar precios. Eso no es socialismo. Esto lo hace Estados Unidos en casos de emergencias», indicó.

Fue en ese minuto, cuando Carter aprovechó de enviar un mensaje al dueño de Canal 13.

«Es el minuto que la banca que ha ganado mucho dinero, y el dueño del canal que también nos puede ayudar en eso. El Banco de Chile podría aplazar los créditos, no regalarle la plata a nadie. Y pedirle a las empresas de servicio que aplacen el pago de las cuotas», cerró.

/gap