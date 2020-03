En medio de la pandemia del coronavirus las medidas de prevención van cambiando día a día en Chile, y la Teletón se va y se irá adaptando a cada una de ellas. Así lo afirmó Mario Kreutzberger, creador e impulsor de la maratón televisiva a favor de los niños con capacidades diferentes.

La Teletón estaba originalmente planeada para el 29 y 30 de noviembre de 2019. Luego, y debido al estallido social, fue postergada para el próximo 3 y 4 de abril.

Ahora, en medio de la crisis por el coronavirus, Don Francisco declaró que el evento televisivo se realizará de todas maneras. Ya se definió que sería sin el tradicional cierre con un espectáculo masivo y ahora el animador de 79 años anunció nuevas medidas, a través de un contacto con el matinal de TVN Buenos Días a Todos:

“En primer lugar, yo estoy aquí en mi casa, porque estoy cumpliendo con una de las recomendaciones que hace el Ministerio de Salud. Yo estoy en el rango de las personas complicadas y por estoy en mi casa.

“Decir que esta Teletón es una Teletón distinta. Va a seguir en pie, pero vamos a adoptar día a día todas las instrucciones y todas las medidas que nos indiquen para no poner en riesgo a nadie. Y si es necesario, haremos un evento completamente diferente. Haremos un evento a través de recaudación digital, si es que estamos en el nivel número cuatro.

“Esto sería dentro de unos 20 días, ya estamos tomando algunas medidas. Hemos tenido que decirle a todos nuestros invitados internacionales ‘muchas gracias’, porque las fronteras estarán cerradas y, por lo tanto, no van a poder venir.

“Originalmente ya habíamos eliminado lugares que eran con más público. Después pensábamos que podríamos hacerlo en el teatro Teletón, primero con mil personas, después con 500, ahora dijeron que son 50 y a lo mejor serían 10. Entonces vamos a tener que adaptarnos para no poner en riesgo a nadie. No poner en riesgo a los conductores de televisión, a los técnicos, etc.

“Vamos a buscar una fórmula y ya estamos trabajando en ella, para de todas maneras estar presentes durante las 27 horas. No se va a suspender, porque nosotros necesitamos ponernos en contacto con la gente.

"Pareciera que esto se va a alargar por 60 o 90 días, nuestros recursos se terminan en abril, tenemos que pedirle a la población, en medio de esto, que haga el mayor esfuerzo que puedan. La gente que tiene más recursos nos tendrán que apoyar más".

