La pandemia del coronavirus afectó todas las actividades del país, incluidas las movilizaciones que se proyectaban para el mes de marzo. Por ejemplo, la Confech pausó su calendario de manifestaciones hasta nuevo aviso, a lo cual también se sumaron los escolares.

El vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), Marcos Fauré, dijo que la organización hace un llamado a que los escolares y la ciudadanía piensen en nuevas formas de manifestación.

“Tenemos claro que no podemos poner en riesgo la seguridad y salud de nuestras familias y comunidades, pero no pensamos en dejar las movilizaciones por nuestras demandas, las cuales aún no tienen respuesta clara a casi cinco meses de iniciada esta revuelta”, explicó.

Entre las ideas para continuar con una manifestación “en cuarentena”, la Aces propuso crear comités de salud entre los territorios y grupos que siguen movilizados; realizar un catastro en la población de riesgo; y crear un comité de abastecimiento, para apoyar a esa población, entregándoles cajas de comida e insumos de salud.

La organización también espera crear “un comité de movilización y protestas, entendiendo que no dejaremos de manifestarnos y es tarea de todos y todas buscar cómo seguiremos sin poner en riesgo a nuestras familias y comunidades”, indicó Fauré.

