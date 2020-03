Aunque vivimos unos momentos que dejan todas las presentaciones en el aire y ya sabemos que la crisis del Coronavirus, entre otras muchas cosas, va a afectar a la producción de los nuevos iPhone, Apple no va a quedarse parada de brazos cruzados. El desarrollo de iOS 14 sigue en marcha, dejándonos pistas de los que los de Cupertino tienen preparado para este año. Y entre todas las filtraciones, hay una que nos ha pillado descolocaos.

Anteriormente ya se había conformado que el iPhone 9 ejecutaría iOS 14. Este sería el sucesor del iPhone SE, tanto tiempo esperado. Sin embargo, las últimas noticias adelantan que no solo habrá una revisión de aquel móvil compacto, sino que la compañía también está trabajando en el iPhone 9 Plus.

iPhone 9 Plus… ¿con qué sentido?

Recordemos que los iPhone Plus desaparecieron en 2017 con el lanzamiento del iPhone 8 Plus que acompañó en su presentación al iPhone X. Desde entonces hemos asistido al lanzamiento de dos nuevas generaciones de teléfonos de la marca, los iPhone XS y los iPhone 11. Pero parece que ahora a la marca americana le ha entrado la nostalgia y planea volver a comercializar los modelos plus, a todas luces más grandes que el iPhone 9 estándar pero más barato que los iPhone 12 u 11s, la verdad es que Apple ya nos tiene hechos un lío.

La información ha salido a la luz en algunos de los códigos disponibles en una versión anterior de iOS 14 que ya se han filtrado en la Red, los cuales sugieren una versión más grande del iPhone 9 básico que Apple lanzaría en apenas unas semanas. Algunos medios especulan que este podría ser el sucesor del iPhone SE y podría denominarse iPhone SE 2 Plus o iPhone 9 Plus, haciendo un poco más confuso el catálogo de Apple. Además de confirmar la versión más grande del iPhone 9, el código iOS 14 también revela que ambos teléfonos funcionarán con el chip A13 Bionic, es decir, el mismo chipset incluido en la serie iPhone 11 de 2019.

La idea de Apple detrás de este movimiento espera que los usuarios de las series iPhone 6 y iPhone 7 se actualicen al iPhone 9, ya que el chip Bionic A13 aumentaría el rendimiento y llevaría características que llevan tiempo esperando estos usuarios como el soporte para Apple Pay y el escaneo de etiquetas NFC.

Algunos detalles que ya se han filtrado del iPhone 9 (y que ahora también serían válidas para el iPhone 9 Plus) son la presencia de un botón de inicio habilitado para Touch ID, al igual que el iPhone 8 y posiblemente un diseño más clásico, sin notch.

