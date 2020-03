Desde los Estados Unidos hasta Europa, la pandemia mortal de coronavirus está obligando a un número creciente de personas en todo el mundo a autoaislarse, lo que lleva no solo a una ansiedad generalizada sino también a buscar una forma de entretenerse. Ya se ha vuelto común en las redes sociales, videos donde se puede ver a las personas en España bailando en sus balcones mientras otras preparan improvisadas discotecas.

También hemos visto momentos muy emotivos, cuando los ciudadanos españoles confinados homenajearon a todos los sanitarios que se están jugando sus vidas día a día. En Italia, el tenor Maurizio Marchini salió a su balcón para ofrecer un recital. Su voz llenó de vida las calles vacías de Florencia mientras ofrecía su propia versión de la famosa aria de Giacomo Puccini “Nessun Dorma”. Desde entonces, su actuación ha sido visto más de 4 millones de veces en Twitter y se ha compartido miles de veces en Facebook. Sin duda alguna, el optimismo reino en momentos de oscuridad. ¿Pero qué ocurriría si a todas estas personas que han visto coartada sus libertades les dijeran que forman parte de un complot organizado por un “Estado profundo” o “Gobierno en la sombra”?

El coronavirus y el “Estado Profundo”

El Dr. Shiva Ayyadurai, científico e investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) sobre el sistema inmune humano, es uno de los expertos más reconocidos que aseguran que los medios y el “Estado Profundo” están exagerando el verdadero impacto del coronavirus.

“Como doctorado en Ingeniería Biológica del MIT que estudia e investiga casi todos los días sobre el sistema inmune, el miedo al coronavirus por el “Estado Profundo” lo hará pasar a la historia como uno de los mayores fraudes para manipular economías, reprimir la disidencia y empujar la medicina mandada”, escribió el Dr. Shiva Ayyadurai en respuesta a un tuit de Donald Trump.

As an MIT PhD in Biological Engineering who studies & does research nearly every day on the Immune System, the #coronavirus fear mongering by the Deep State will go down in history as one of the biggest fraud to manipulate economies, suppress dissent, & push MANDATED Medicine! https://t.co/Q5VeOqzWEp

— Dr.SHIVA Ayyadurai, MIT PhD. Inventor of Email (@va_shiva) March 9, 2020