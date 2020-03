Debido al brote de coronavirus y el avance de la enfermedad en nuestro país, el ministro de Economía, Lucas Palacios, junto a los gremios del comercio llegaron a un acuerdo y anunciaron el cierre de todos los malls a partir de este jueves. Farmacias, supermercados y centros médicos seguirán funcionando. La medida regirá hasta la próxima semana y se evaluará su continuidad.

“El comercio hace esta autorregulación de la cual la CNC no puede más que estar mostrando su satisfacción y felicitar a este acuerdo. Iremos monitoreando lo que pasa día a día, esto no es un tema definitivo, y esperamos que este flagelo no siga avanzando”, dijo el presidente de la CNC, Manuel Melero.

Y agregó que “el comercio que no está en los malls va a seguir operando porque tiene un rol insustituible desde el sentido de abastecer a la población, la población requiere del comercio”.

Desde la Cámara de Centros Comerciales, su presidenta Katia Trusich afirmó que la prioridad hoy en día es la salud de los trabajadores y usuarios.

“Creo que lo más importante es la salud de las personas, esas son definiciones que tienen que tomarse desde el ministerio de salud, en función de la crisis sanitaria que se está viviendo y nosotros queremos solamente colaborar en esta acción de auto regulación, recomendando a nuestros asociados el cierre de manera de contribuir con la situación sanitaria que está viviendo el país”, dijo Katia Trusich.

Y en cuanto a la situación del empleo dijo que “son materias que vamos a tener que ir evaluando de la mano del gobierno, en una colaboración público-privada durante los próximos meses y semanas a medida que se vayan dando los acontecimientos, dijo Katia Trusich.

