El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se refirió a la actual pandemia de coronavirus, que al día de hoy acumula 207 mil casos confirmados y 8.249 fallecidos en el mundo.

“Más del 80% de todos los casos son de dos regiones: el Pacífico occidental y Europa”, dijo. “Sabemos que muchos países ahora enfrentan epidemias crecientes y se sienten abrumados”.

“Todos los días, la OMS está hablando con ministros de salud, jefes de estado, trabajadores de salud, gerentes de hospitales, líderes de la industria, directores generales y más, para ayudarlos a prepararse y priorizar, de acuerdo con su situación específica”.

Adhanom también entregó consejos para enfrentar la enfermedad.

“No asuma que su comunidad no se verá afectada. Prepárate como si lo fuera. No asumas que no estarás infectado. Prepárate como si lo fueras”.

“Las medidas de distanciamiento físico, como la cancelación de eventos deportivos, conciertos y otras grandes reuniones, pueden ayudar a retrasar la transmisión del virus”, agregó. “Pueden reducir la carga sobre el sistema de salud y ayudar a hacer que las epidemias sean manejables, permitiendo medidas específicas y focalizadas”.

“Pero para suprimir y controlar las epidemias, los países deben aislar, probar, tratar y rastrear. Si no lo hacen, las cadenas de transmisión pueden continuar a un nivel bajo, luego resurgir una vez que se levanten las medidas de distanciamiento físico”.

“La OMS continúa recomendando que aislar, probar y tratar cada caso sospechoso, y rastrear cada contacto, debe ser la columna vertebral de la respuesta en cada país. Esta es la mejor esperanza de prevenir la transmisión comunitaria generalizada”, afirmó.

Cuidados

“La mayoría de los países con casos esporádicos o grupos de casos todavía están en condiciones de hacerlo (…) sabemos que algunos países están experimentando epidemias intensas con una amplia transmisión comunitaria”.

La OMS recomendó que, siempre que sea posible, los casos leves confirmados se deben aislar en los centros de salud, donde los profesionales capacitados pueden proporcionar una buena atención médica y prevenir la progresión clínica y la transmisión posterior.

De no ser posible, los países pueden usar instalaciones comunitarias para aislar y atender casos leves y derivarlos rápidamente a atención especializada si es necesario.

Si los centros de salud corren el riesgo de verse abrumados, las personas con enfermedades leves pueden ser atendidas en el hogar.

El plan

“La OMS sigue pidiendo a todos los países que implementen un enfoque integral, con el objetivo de frenar la transmisión y aplanar la curva”, dijo Adhanom.

Para la OMS, este enfoque está salvando vidas y comprando tiempo para el desarrollo de vacunas y tratamientos. Así ocurrió con el primer ensayo de vacuna iniciado a 60 días que China compartiera la secuencia genética del virus.

“Múltiples ensayos pequeños con diferentes metodologías pueden no darnos la evidencia clara y sólida que necesitamos sobre qué tratamientos ayudan a salvar vidas. Por lo tanto, la OMS y sus socios están organizando un estudio en muchos países en el que se comparan algunos de estos tratamientos no probados”, indicó el director del organismo.

Este gran estudio internacional está diseñado para generar los datos sólidos que necesitamos, para mostrar qué tratamientos son los más efectivos. Se llama Solidaridad.

De acuerdo a la OMS, este estudio proporciona procedimientos simplificados para permitir que incluso los hospitales que han sido sobrecargados participen.

“Este virus nos presenta una amenaza sin precedentes. Pero también es una oportunidad sin precedentes para unirse como uno contra un enemigo común: un enemigo contra la humanidad”, puntualizó.

