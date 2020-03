El exsubsecretario del interior, Mahmud Aleuy, en entrevista con Infogate, le pide al Gobierno, decretar lo antes posible Estado de Emergencia para evitar mayores estragos y muertes por coronavirus: “Me parece increíble que todavía después de 2 semanas, donde la primera semana los infectados crecieron 1.600% y en la segunda un poco más 1.000% No se haya decretado Estado de Emergencia y se hayan tomado las medidas que corresponde tomar en una situación de crisis como la que estamos viviendo hoy día. Entonces, obviamente, cuando uno tiene un país polarizado y paralizado, las probabilidades de poder conducir adecuadamente una cisis son extremadamente bajas. En las emergencias y en las crisis hay que tomar medidas inmediatas. Este Gobierno, todavía, después de dos semanas no decreta Estado de emergencia y no ha tomado ninguna determinación que permita controlar los aspectos anexos a esto: no ha fijado banda de precios a medicamentos”, explica Aleuy.

