La ciudad de Chicago, EE. UU., no es conocida como un “punto caliente” de actividad OVNI, pero en el Aeropuerto O’Hare ocurrió uno de los avistamientos más famosos de la última década. Pilotos, trabajadores y mecánicos vieron un “objeto parecido a un platillo volador” sobre el vestíbulo de una de las terminales en noviembre de 2006. El incidente, que fue informado por un periodista del Chicago Tribune unas semanas después, señalando que el extraño objeto fue visto por primera vez por un trabajador de la rampa de acceso de la aerolínea estadounidense United Airlines.

Después de este encuentro, varios testigos dijeron que el objeto era gris oscuro y de 2 a 8 metros de diámetro. Algunos aseguraron que parecía un disco volador giratorio, mientras que otros explicaron que no giraba. Pero todos coincidieron en que se desplazaba en silencio y apareció justo debajo de una formación de nubes, hasta que desapareció sin dejar ni rastro. La historia fue finalmente publicada por muchos medios de comunicación, pero la Administración Federal de Aviación se negó a investigar el incidente. Finalmente se consideró que fue un fenómeno meteorológico, aunque esto no evitó que fueran muchos los que aseguraran que se trató de una nave extraterrestre. Y de nuevo Chicago se ha vuelto a convertir en noticia por la presencia de un extraño objeto en el cielo.

OVNI en Chicago

Un ovni en forma de triángulo ha sido visto flotando en los cielos sobre la ciudad estadounidense de Chicago. Las imágenes muestran una panorámica de algunos edificios de gran altura y el cielo nublado de la noche. Parece haber una formación de luces en forma de triángulo flotando en el mismo lugar.

Se puede escuchar a dos mujeres intentando buscar una explicación, sugiriendo que podrían ser luces que se proyectan hacia el cielo. Pero rápidamente descartan esa explicación diciendo que no había eventos programados que pudieran haber causado el reflejo de las luces. El video fue compartido por el canal de YouTube “Tales From Out There” con la siguiente descripción:

“Estaba en Grant Park, entre South Michigan Avenue y South Lake Shore Drive con dos amigas. Estábamos sentadas cuando una de ellas levantó la vista y preguntó por qué un avión volaba tan bajo. Mi otra amiga y yo miramos y al principio pensamos que también era un avión. Estaba muy nublado, así que todo lo que pudimos ver fueron siete luces brillantes. He visto aviones volando bajo, así que esa es la suposición que hice, a pesar de no escuchar los sonidos habituales que escucharías cuando pasa avión tan cerca”.

Las mujeres, que han querido permanecer en el anonimato, dijeron que parecía estar parado. Pero en un momento dado, comenzó a moverse horizontalmente. Y lo más sorprendente de todo mientras es que esa noche era tranquila debido a la propagación del coronavirus.

“Yo personalmente no creo que esto fuera extraterrestre, sino basado en el gobierno”, detalló una de las mujeres. “No he podido encontrar otros informes al respecto y creo que hay una razón para ello. Debido a la pandemia, nadie quiere estar afuera en este momento, especialmente en los parques de Chicago”.

Y como era de esperar los usuarios de las redes sociales se han mostrado divididos con las misteriosas luces sobre Chicago. Los más escépticos dijeron que se trataba de drones recorriendo los cielos para controlar a la población durante la pandemia del coronavirus. Como ya hemos publicado, cada vez son más los países que se suman al confinamiento obligatorio de sus ciudadanos para evitar la propagación del COVID-19.

Pero los creyentes dicen que se trata de una sonda extraterrestre monitoreando la actividad humana. Aunque van más allá al asegurar que su presencia en nuestro planeta es debido a una cuarentena forzosa. Se basan en las palabras de Stanton T. Friedman, un reconocido físico nuclear estadounidense graduado en la Universidad de Chicago, quien afirmó en 2017 que los extraterrestres ya han visitado la Tierra en el pasado, y que en la actualidad están viviendo entre nosotros. Y, por si fuera poco, el físico dijo que los extraterrestres en realidad quieren evitar que los seres humanos colonicen el espacio y en última instancia, preparar una cuarentena para evitar que la humanidad conquiste otros planetas. Y esto es lo que estarían haciendo con el coronavirus.

