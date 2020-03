Desde que Hugo Chávez ocupaba la Presidencia de Venezuela el vínculo entre el país petrolero y Cuba se fortaleció. En particular a partir de un convenio bilateral firmado entre Venezuela y Cuba en el año 2000, según el cual la isla recibía miles de barriles de petróleo a cambio del envío de médicos y entrenadores deportivos. Ahora, ambas naciones firmaron un acuerdo para el suministro de Interferon, un medicamento que produce la isla que se utiliza para ciertas infecciones virales. El mismo día que estas naciones rubricaron ese pacto, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), informó en Twitter que, en conjunto con la Asociación de Municipalidades de Farmacias Populares, inició los trámites de importación de la medicina.

Venezuela le ha confiado a una brigada de médicos cubanos, pertenecientes al Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve, la atención de la pandemia. Los especialistas llegaron el domingo a Venezuela, encabezados por el doctor Luis Herrera que, según el gobierno venezolano es el creador del Interferón alfa 2-B.

Los primeros dos casos de Covid-19 en Venezuela los confirmó el régimen de Nicolás Maduro el 13 de marzo. Para ese momento ya Maduro había afirmado, el 10 de marzo, que contaban con unidades de Interferón cubano para tratar posibles casos del coronavirus en el país. La respuesta le llegó del presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven), Freddy Ceballos, quien le advirtió: «No se pueden crear falsas expectativas a la ciudadanía. El Interferón es un medicamento en fase de ensayo, que aún se desconoce si es efectivo para combatir el coronavirus. Nicolás Maduro debería buscar mejores asesores. No puede ser que vayan a gastar una gran cantidad de divisas en este fármaco, que no aseguran protección contra el coronavirus. Ese dinero se requiere para atender otras necesidades en el sector salud».

La recomendación fue desoída y el 11 de marzo el jefe de la Misión Médica Cubana en Venezuela, Julio García, informó que en el país había más de 10 mil unidades de este medicamento como parte del convenio Cuba-Venezuela. De acuerdo con la agencia informativa del Estado venezolano, AVN -controlada por Maduro-, este medicamento fue creado en el año 1984 con el apoyo del Polo Científico Cubano, convirtiéndose en el primer fármaco de la biotecnología cubana.

“Necesitamos blindar al país, prepararnos y además tener las medicinas suficientes para las personas que sean afectadas. Cuba va a la cabeza a la vanguardia, como siempre, con el Interferón, creado con tecnología médica cubana, y que ha tenido excelente resultado en su aplicación en China. El Interferón cubano ya está en Venezuela para atender aquellos pacientes que pudieran presentar casos”, señaló Maduro en ese momento, quien ha sido reiterativo en sus alocuciones sobre los supuestos beneficios de este medicamento.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), promovió el medicamento como una alternativa para enfrentar el coronavirus en pacientes de alto riesgo que hayan sido contagiados. Algo que fue desmentido en Chile por autoridades del Ministerio de Salud y del Colegio Médico.

A pesar de eso, en conversación con TVN, el edil de Recoleta afirmó que el medicamento era utilizado en personas mayores con enfermedades preexistentes y también en algunos menores «para poder impedir muertes que son evitables».

Hace una semana, Nicolás Maduro convocó a un acto público en Caracas en el que estuvieron presentes distintas autoridades sanitarias de Venezuela y de Cuba. En la oportunidad líder del régimen chavista promovió el mismo medicamento mencionado por Jadue como una eventual «cura» frente al COVID-19.

Según se lee en la web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, Maduro solicitó formalmente al gobierno del Presidente de China, Xi Jinping enviar especialistas, particularmente médicos y científicos, que hayan participado en acciones de control del coronavirus para sumar conocimientos y esfuerzos. Asimismo, informan en el sitio que «de Cuba han llegado 10 mil tratamientos de Interferón que ha sido uno de los más exitosos en la recuperación y salvación de la vida de los pacientes».

Diversos especialistas han descarcatado que esto sea realmente efectivo para la población. El secretario nacional del Colegio Médico, José Migulel Bernucci, señaló a Emol que se trata de «un medicamento que se utiliza para ciertas infecciones virales o ciertos cuadros tumorales, como el tratamiento de la hepatitis C, y que al parecer en algunas pruebas, controles aislados y como último recurso se ha utilizado en pacientes graves infectados por coronavirus».

Sin embargo, sostuvo que «no es el tratamiento habitual que se utiliza en cualquier tipo de pacientes. Se ha utilizado, pero como recurso de segunda o tercera línea en pacientes más graves». Y agregó: «Uno espera que las autoridades busquen medidas sean costo-efectivas y comprobadas para el beneficio de la ciudadanía. En medicina hay una máxima que dice ‘primero no dañar’. Uno busca cosas que sean efectivas, pero que a la vez no causen daños».

En este sentido, advirtió que «buscar esperanzar a la población sin medidas comprobadas no es la solución correcta».

En la misma línea, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, señaló en entrevista con CNN Chile que «no hay ningún medicamento que haya demostrado que es un tratamiento para el coronavirus. No tenemos vacuna, no tenemos ningún tratamiento. Este no ha sido reconocido por ninguna institución nacional o internacional, por lo tanto, hoy día no hay ningún medicamento que pueda demostrarse que tiene un tratamiento y una respuesta efectiva frente a este virus».

Y añadió: «Ese medicamento no contribuye a mejorar a las personas con coronavirus. Toda la evidencia indica que la enfermedad es benigna en un buen grupo de personas, que es autolimitada, pero sí hay un porcentaje de pacientes que hace una enfermedad grave que puede terminar en una neumonía o en la hospitalización. En ellos lo que sí se sabe es que el mejor tratamiento es la hospitalización en una unidad intermedia o en una unidad de cuidados intensivos, pero insisto en que por ahora no hay un medicamento que ataque al coronavirus».

En Venezuela, además del doctor Luis Herrera hay especialistas en medicina intensiva, un epidemiólogo y un microbiólogo del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK) de La Habana, donde se están llevando a cabo las principales acciones de aislamiento, vigilancia epidemiológica y tratamiento, explicó el jefe de la delegación antillana y director del Ministerio de Salud Pública de Cuba, José Ernesto Betancourt, en declaraciones a su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Cuba reportó ayer el primer muerto por Covid-19 y nueve casos confirmados. Se trata de un turista italiano de 61 años que fue uno de los tres primeros positivos confirmados en el país caribeño, quien desde hace dos días se encontraba en estado crítico y con ventilación artificial en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK) de La Habana. Venezuela, por su parte, mantiene la estadística oficial el 36 casos confirmados; pues según la vicepresidenta de Maduro Delcy Rodríguez: «En las últimas 24 horas ningún caso ha salido positivo».

El 16 de marzo hubo una reunión de la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del Coronavirus en Venezuela, liderada por Rodríguez, quien recibió en el palacio de Gobierno en Caracas, la delegación de Alto Nivel del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela. Ese mismo día, Maduro anunció la firma del acuerdo con Cuba para garantizar el suministro de interferón alfa-b12.

«Ayer -el 15 de marzo- hubo una reunión muy importante con toda la industria farmacéutica del país y hubo acuerdos, protocolos de aplicación, y garantizar las medicinas con el aparato industrial venezolano; y hoy ha habido acuerdos con Cuba para garantizar el Interferón alfa-b2 necesario para los tratamientos», aseveró Maduro esa noche en cadena nacional.

