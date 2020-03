El coronavirus, que causa una enfermedad llamada COVID-19, ha sido declarada una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Hasta el momento, hay casi 237.000 casos confirmados en todo el mundo y casi 10.000 muertes. Toda Italia está cerrada, la Guardia Nacional de EE. UU. está ayudando con una zona de contención en Nueva York, España ha decretado el “estado de alarma”, las bolsas mundiales están cayendo sin control alguno y las noticias muestran imágenes de aeropuertos desiertos, militares en las calles y equipos médicos con ropa de protección individual como si se tratara de una película de ciencia ficción.

Sin embargo, todavía no se sabe muy bien el origen del coronavirus, lo que ha llevado a algunos a la profunda desconfianza de los gobiernos y a pensar que nos encontramos ante un inminente colapso social. Pero entre todas las teorías de la conspiración hay una que es realmente inquietante: la relación entre el coronavirus y la tecnología 5G.

5G y la pandemia de coronavirus

Los teóricos de la conspiración tienen una controvertida teoría sobre el coronavirus que a provocado todo un revuelo en las redes sociales. Según los expertos en la materia, la pandemia está relacionado con el desarrollo de la red de telefonía móvil en China. El 5G se puso en marcha el 1 de noviembre de 2019 en 50 ciudades chinas con entre 86.000 y 130,000 estaciones base 5G para finales de 2019. Las 3 operadoras de red más grandes trabajaron juntas en una carrera para ser los primeros, solo 5 meses después de conseguir las licencias 5G.

Curiosamente, el primer caso de un ser humano que contrajo el coronavirus fue el 17 de noviembre de 2019 en la provincia china de Hubei. Además, investigadores y organizaciones privadas han realizado estudios, hecho peticiones y emitido advertencias sobre los peligros del 5G en los últimos años. Es cierto que el coronavirus se originó en China y, en noviembre, el gigante asiático puso en marcha una de las redes 5G más grandes del mundo.

También es cierto que ciertas fuentes han advertido contra problemas de salud relacionados con la red 5G. Según Scientific American , la radiación inalámbrica conocida como 5G utiliza ondas milimétricas por primera vez, además de las microondas que se han utilizado para tecnologías móviles más antiguas, 2G a 4G. Dado el alcance limitado, 5G requiere antenas cada 100 a 200 metros, exponiendo a muchas personas a la radiación de ondas milimétricas.

Las ondas milimétricas se absorben principalmente a unos pocos milímetros de la piel humana y en las capas superficiales de la córnea. La exposición a corto plazo puede tener efectos fisiológicos adversos en el sistema nervioso periférico, el sistema inmune y el sistema cardiovascular. La investigación sugería que la exposición a largo plazo puede presentar riesgos para la salud de la piel, los ojos, melanoma ocular y los testículos. Dicho esto, se puede decir que las redes 5G podrían estar afectando o incluso debilitando el sistema inmune, permitiendo que coronavirus afecte gravemente a los órganos humanos, como los pulmones.

Incluso un estudio publicado en el año 2000 advertía que el 5G era “un grave peligro para la salud”. El físico Dr. Bill P. Curry analizó los datos y concluyó que la dosis de radiación que afecta al cerebro aumentó con la frecuencia de la señal inalámbrica.

La opinión de los escépticos

Para los teóricos de la conspiración no hay duda alguna, el 5G ha sido el causante de esta pandemia, y el hecho de que las grandes ciudades industrializadas estén siendo afectadas es una evidencia de ello. Pero los escépticos, como era de esperar, son muy críticos con todas estas teorías. Según algunos expertos sobre los efectos biológicos de la radiación electromagnética, este tipo de radiación, conocida como radiación no ionizante, en realidad se vuelve más segura a frecuencias más altas. Creen que el Dr. Curry no reconoció las cualidades protectoras de la piel humana cuando realizó su estudio en ratas de laboratorio. Su análisis ignoró la sabiduría convencional de que la piel actúa como una barrera, protegiendo los órganos internos de las ondas de radio de alta frecuencia, como las que se usan en la tecnología 5G.

Incluso dicen que cuando los operadores despliegan más cobertura de ondas milimétricas, no hay que preocuparse. Las ondas de radio, la luz visible y la luz ultravioleta son parte del espectro electromagnético. Las partes de mayor frecuencia del espectro, incluidos los rayos X y los rayos gamma, son lo que se conoce como ‘radiación ionizante’. Este es el tipo de radiación peligros. Puede romper enlaces moleculares y causar cáncer.

Las ondas milimétricas y otras ondas de radio, junto con la luz visible, se consideran no ionizantes, lo que significa que no rompen los enlaces moleculares. Son más altas que las frecuencias de transmisión tradicionales, pero aún están por debajo de la frecuencia de la luz visible y muy por debajo de la radiación ionizante, como la luz ultravioleta de onda corta, los rayos X y los rayos gamma.

Y un estudio publicado en 2005 por el Comité Internacional de Seguridad Electromagnética concluyó que las frecuencias de radio comúnmente utilizadas para la transmisión 5G no presentaban “efectos adversos para la salud” aparte del calor producido por los dispositivos inalámbricos.

Censura de la información

Pero si aun así piensas que la pandemia de coronavirus es provocada por el 5G, Facebook y otras compañías tecnológicas están trabajando para contener las teorías de la conspiración sobre el COVID-19. Además, Facebook, junto con Google, Twitter, Microsoft, LinkedIn y Reddit han emitido una declaración conjunta sobre la lucha contra la “información errónea” en sus plataformas. El problema es que también están censurando todo tipo de publicaciones, incluido medios importantes como Medium, Buzzfeed, USA Today, Stuff, The Independent y NY Post. Para muchos es una clara evidencia de que los gobiernos están controlando la información en Internet y no solo noticias sobre el coronavirus. El nombre seria censura.

La verdad es que ya se han cumplido diversas teorías de la conspiración, como la muerte de millones de personas por una pandemia, con el estado policial y militar en la mayoría de las ciudades del mundo. Por no olvidarnos de que han eliminado uno de los derechos fundamentales del ser humano como es la libertad de movimientos mediante confinamientos obligatorios para, supuestamente, evitar una propagación mundial. Entonces, dicho esto, ¿por qué no es posible que el coronavirus haya sido causado por la tecnología 5G? Piénsalo mientras puedas.

