Tras entregar un nuevo balance sobre la situación de la emergencia provocada por el coronavirus en el país, el ministro del Interior, Jaime Mañalich, respondió este viernes a las críticas que han surgido por su rol, asegurando que el liderazgo de la crisis le “pertenece” al Presidente Sebastián Piñera.

Pese a los cuestionamientos hechos sobre su actuar por entidades como el Colegio Médico, el titular del Minsal comentó que “tenemos un grupo de expertos que trabajan continuamente con nosotros, les agradecemos, tenemos comunicación con todos los profesionales y trabajadores de la salud”.

Asimismo, Mañalich explicó que “evidentemente el liderazgo de esta crisis o de esta situación sanitaria que enfrenta al país pertenece por Constitución, por derecho, al Presidente de la República”.

“Ese es el motivo por el cual todas las mañanas nos reunimos y a veces mucho más de una vez al día (…) para que él nos señale cuáles son las decisiones que él en esta materia toma, una vez que se informa de todas las fuentes”, acotó.

Con esto, Mañalich señaló tajante que hoy tenemos una situación de crisis, “donde hemos visto a algunos actores pensando en una agenda que en realidad no tiene que ver con el problema de salud que afecta a los chilenos”.

“Creo que es bien importante que la tarea de los medios de comunicación sea tener en sus pantallas gente realmente experta en materias de salud cuando se trate de afirmar o informar a la población, como ocurre con el representante en Chile de la Organización Panamericana de la Salud que muchos de ustedes han invitado a sus estudios”, añadió.

Cuarentena y vacunas

Consultado por las peticiones para que se declare cuarentena, el ministro aseveró que “toda acción que sea necesaria para proteger a nuestra población de esta pandemia va a ser tomada y están los instrumentos legales a disposición del Presidente de la República para así ordenarlo cuando se estime conveniente”.

“Tenemos la disposición a cerrar comunas, cerrar barrios, estamos georreferenciando todos los días, donde se están ubicando, en qué lugar de esta ciudad, en qué lugar de Santiago se están concentrando los casos para tomar las medidas que sean prudentes”, detalló.

Respecto a la disposición de vacunas contra la influencia, el ministro expresó que desde el año pasado se están preparando para este tema, agregando que “el flujo de las vacunas que tiene que respetar una cadena de frío muy estricta, se ha encontrado con un desafío (…) es que la gente ha concurrido -y lo agradecemos masivamente- a vacunarse antes de la fecha tope que era el 30 de abril”.

“Esto produce no que no haya vacunas en el Instituto de Salud Público, en Cenabast, en las bodegas centrales de algunas regiones, sino que el refrigerador de un consultorio o un municipio ya no tiene vacunas y tenemos que repletarlas durante la noche o el día de hoy, cosa que se hace sin falta”, apuntó.

/psg