Universidad de Chile fue uno de los primeros clubes que activó sus protocolos tras el brote de Coronavirus, y lo hizo con Diego Rivarola, quien tuvo que hacer una cuarentena preventiva tras haber viajado a Nueva York.

“Fui por pega, llegué el lunes de la semana pasada y cuando lo hice, me tomaron la temperatura en Santiago. Me hicieron llenar un papel y me dijeron que si tenía algún síntoma me tenía que comunicar con un número que me pasaron”, señaló en entrevista con La Tercera.

Al día siguiente, le indicaron desde la U que debía quedarse en cuarentena, cumpliendo un protocolo que se impuso para todos los que llegaran de viajes en el exterior, algo que le fue confirmado por el médico del equipo.

“No tenía síntomas, pero me vine. Decidí tomar el examen y me salió negativo, pero debo cumplir la cuarentena igual por una cuestión obligatoria. Es simple, de conciencia”, aseguró ‘Gokú’.

Además, abogó por la suspensión de todas las actividades masivas. “Hay que paralizar el planeta, darle un respiro. Es la forma más eficaz de parar esto. Todo lo que más se pueda parar, lamentando todo lo que significa. Esto puede ser más grave de lo que creemos. Hay que tomar las medidas más extremas y lo antes posible”.

Rivarola aseguró en estos días de cuarentena los ha pasado con su familia, ha hecho actividades junto a su señora e hijos e incluso ha ordenado muebles y jugar en el patio junto a ellos.

Sobre lo que vivió en Nueva York, Diego Rivarola firmó que todo estaba normal. “No era ni tema, hoy vi que Nueva York está vacío, pero cuando estuve en pleno Manhattan estaba llenísimo, fue por eso que decidí hacerme el examen. Puedo ser asintomático, pero tengo familia”.