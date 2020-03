El último bonito recuerdo vivido a su lado fue el vino de Rioja con el que brindaba en el estadio de Cardiff, junto a varios exjugadores madridistas de la leyenda, minutos después de ver a su equipo conquistar la duodécima Champions frente a la Juventus. Simpático, dicharachero, cercano, cálido, vivimos muchos momentos especiales junto a Lorenzo Sanz.

Inolvidable fue un derbi en el Calderón en 1995, cuando ya era presidente del Real Madrid. Quien esto escribe hacía mucho ciclismo en los días libres y sufría una fístula de la que debía operarme. En pleno partido, con Simeone y Raúl en el césped, sentí tanto dolor que bajé al vestuario y el doctor José María Villalón, jefe médico del club rojiblanco, me dio medicinas para soportarlo durante unas horas. Subí de nuevo a la zona de prensa y Lorenzo Sanz, en el descanso, en el palco, me vio y me preguntó: «¿Qué te ha pasado, que te he visto ir abajo?». Le hablé de mi fístula y me espetó con gracia: «Vamos, que tienes roto el culo». Así era Lorenzo, madrileño puro, castizo, con buen humor, irrefutable. No había más que decir.

Nació en una familia muy humilde y como era el mayor de diez hermanos supo que tendría que tirar del carro. Eso siempre pasa con los primogénitos. Aprendió a ganarse la vida como fuera. Echado para adelante, osado, valiente, su vida fue siempre apostar en el equilibrio. A Lorenzo le encantaba el fútbol. Desde pequeño soñó con ser el portero del Real Madrid, con gorra en la cabeza, y ganar Copas de Europa con Di Stéfano y Gento. Nunca alcanzó esa meta. Jugó en varios equipos, entre ellos el Puerta Bonita, pero no llegó a ser profesional. Y se dedicó a buscarse las habichuelas en otros ámbitos, sin dejar de tener al Real Madrid entre ceja y ceja. Pero era socio del Real Madrid y acudía al Bernabéu a presenciar los partidos.

Arrojado, desde joven quiso crear una empresa, ser jefe de sí mismo, tener iniciativa, no ser un empleado con un sueldo. Quería más, necesitaba más.

Su primera empresa fue una fábrica de papel pintado para las paredes, la moda durante tantas décadas en España. Más tarde llevó a cabo muchas operaciones inmobiliarias. Estuvo relacionado con Fuerza Nueva. Dirigía la publicidad del partido de extrema derecha.

La llegada de Ramón Mendoza al Real Madrid en el ecuador de los años ochenta le permitió entrar a formar parte de la Junta directiva del club blanco. Sucedió en la primavera de 1985. En principio fue vocal. Posteriormente llegó a ser vicepresidente, la mano derecha de Mendoza. La izquierda era Mariano Jaquotot, que murió de una cruel enfermedad cuando era muy joven.

El 26 de noviembre de 1995 se hizo con la presidencia de la entidad, tras la dimisión de Ramón Mendoza. esa temporada fue de transición. Esperó al verano de 1996 para realizar fichajes que transformarán el equipo del Real Madrid. Contrato a Capello como entrenador y a seis grandes jugadores: Roberto Carlos, Seedorf, Mijatović, Šuker, Bodo Illgner y Panucci. Allí estaban ya líderes como Raúl y Fernando Hierro. Ese gran equipo se adjudico la Liga 1996-97. Posteriormente, ganó la deseada Copa de Europa, ‘la séptima’, en 1998, con el gol de Mijatovic. Un éxito que repitió dos años después con la inolvidable victoria frente al Valencia en París y los goles de Morientes, McManaman y Raul en aquella carrera interminable y Djukic bajo los palos.

‘La octava’, celebrada el 24 de mayo del año 2000, hizo pensar a Sanz que era le momento de convocar elecciones para ganarlas con facilidad, con el balance de dos Champions tras 32 años de sequía. Se equivocó. Su gestión económica no era buena, no había dinero en el club, tuvo que vender a hombres como Seedorf para hacer caja, y el 16 de julio de aquel año perdió las elecciones blancas ante Florentino Pérez.

Cuatro años más tarde, en julio de 2004, se presentó a los comicios del Real Madrid para intentar recuperar la presidencia frente a Florentino Pérez, pero volvió a perder en las votaciones.

Su madridismo lo extendió por todos sus hijos. Su esposa, María Luz Durán Muñoz, le ha dado cinco hijos y tres tuvieron relación con el deporte. Lorenzo, el primer vástago, fue jugador de baloncesto y disfrutó de dos temporadas con el Real Madrid para ejercer años más tarde como director técnico de la sección. Paco jugó en la Primera División de nuestro fútbol muy poco tiempo. Y Fernando Sanz fue quien tuvo una carrera más larga. Militó durante cuatro años en el Real Madrid y otros siete en el Málaga. Paco y Fernando fueron años después presidentes del Granada y del Málaga respectivamente. Tuvo dos hijas, María Luz, que está casada con Míchel Salgado, y Diana.

Lorenzo Sanz Mancebo tuvo muchos litigios judiciales en el último tramo de su vida. En 1998 estuvo imputado por una operación inmobiliaria con la junta de compensación de Arroyo del Fresno, que le habría permitido ganar 180 millones de pesetas en un solo día. mbién fue detenido en Córdoba, quedando finalmente en libertad.

En 2008 fue objeto de una querella interpuesta por la constructora Grupo Barada. En 2009 fue acusado de contrabando de bienes culturales y asociación ilícita al haber sacado obras de arte de España, hechos de los que fue absuelto. Y en 2018 fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a tres años de cárcel y a abonar una multa de 1,2 millones de euros por la ocultación «de forma intencionada» de seis millones de euros a Hacienda en sus declaraciones de la renta de los años 2008 y 2009. Sus últimos años los ha pasado en una situación desagradable. Hoy, la salud derrotó a un ganador que siempre quiso ser el primero, como fuera.(Escrito para ABC de España por Tomás González-Martín)

/Eduardo Méndez Garín