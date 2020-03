El representante de la Organización Mundial de la Salud en Chile, Fernando Leanes, participó durante este domingo de la reunión de la denominada Mesa Social Covid-19, en La Moneda. En la instancia, la autoridad se refirió a las medidas adoptadas en el país para evitar la propagación del virus.

Leanes, destacó “el diálogo que ha habido aquí, la madurez de todos los actores, el acuerdo sobre los lineamientos fundamentales de conducir un proceso que va a ser difícil, en donde hay una anticipación muy importante por parte del país, por parte del Gobierno, por parte del ministerio de Salud. Hay previsiones que se habían hecho en su momento cuando no parecia que ibamos a tener este escenario que son suficientemente conservadoras”.

“Pero, evidentemente de lo que se diseñó, de lo que se prepara, a la respuesta concreta hay diferencias y retos gigantes”, continuó.

Sobre las medidas adoptadas por el país, el representante de la OMS opinó que “lo que se está planteando aquí está alineado con lo que plantea la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, de abocarse a la identificación de las personas con Covid y de las personas que han tenido contacto con estas para aislarlas efectivamente”.

Sobre el trabajo de la mesa, mencionó que “salud también son los determinantes de la salud. Es el empleo, el transporte, la educación. Entonces, es importantísimo y en esto los alcaldes han tenido una voz muy importante, que esté la sociedad, los dirigentes que están aquí representados y otros, alineados con una visión común”.

Fernando Leanes también mencionó la opción de adoptar una cuarentena general en el país y advirtió que “sin objetivos precisos de identificación, separación de personas con Covid y sus contactos no era recomendable en este minuto a nivel nacional”.

“Lamentablemente ha habido una suerte de clamor popular por lo que ha ocurrido y las medidas que han tomado otros países, que no es que no estén mal en otros países, son adecuadas para cada país. Cada país está tomando las mejoras medidas en este momento. Las mejores medidas en este momento para Chile no las va a definir la OMS o la OPS, sino que las va a definir el Gobierno con el apoyo de todos los actores que están aquí”, sostuvo.

Además, indicó que “creo que hay un acuerdo de los expertos, de las autoridades, de que las medidas que se toman van a tener que cumplir con dos condiciones. La obligatoriedad y la factibilidad. Me parece que en ese sentido es importante que se escuche a las autoridades locales y a las organizaciones que están acá”.

