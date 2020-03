¿Cuánto caos predicen los grandes bancos del mundo? Aunque discrepan mucho en sus predicciones, todos prevén que el segundo trimestre de 2020 va a ser muy duro. Aunque posiblemente para eso no nos haga falta algo muy duro ¿Quién no tiene en su entorno a alguien con el negocio cerrado? ¿Quién no tienen en su entorno a alguien cuya situación laboral no se haya resentido por haber sufrido un paro? ¿Cuántas empresas no están funcionando a medio gas?

Las previsiones de los bancos de inversión

Deutsche Bank: el gigante alemán predice que el PIB de la zona euro se resentirá en el primer trimestre del año, pero lo más duro lo veremos en el segundo trimestre del año, donde la caída del PIB superará el 22% para la zona euro y será de un 13% para EEUU. Esta sería la mayor caída del PIB desde la Segunda Guerra Mundial.

Goldman Sachs espera que el PIB de España se reduzca un 1,3% a lo largo de 2020. Su previsión era un crecimiento del 1,8% durante 2020.Además prevé un decrecimiento del 1,7% para el conjunto de la eurozona. También prevé un decrecimiento del 24% del PIB trimestral en EEUU y que 2,25 millones de estadounidenses soliciten la prestación por desempleo en los próximos días.

Morgan Stanley por su lado espera que el PIB de España se reduzca en un 5,5% durante 2020, para el conjunto de la UE-27 (sin el Reino Unido) calcula un decrecimiento del 5%.

JP Morgan espera una contracción del 4% en el primer trimestre para Estados Unidos, pero después será peor, un 14%. Para la zona Euro lo dice peor, un 15% de disminución del PIB en el primer trimestre y un 22% en el segundo.

