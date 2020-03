Con 632 casos confirmados, una mujer de la tercera edad fallecida y el país bajo estado de excepción constitucional de catástrofe, por la pandemia mundial de coronavirus, el Presidente Sebastián Piñera realizó la noche de este domingo una cadena nacional en la que enfatizó el llamado a la unión de los chilenos para evitar la propagación de la enfermedad.

“No tengo un mensaje fácil para ustedes esta noche, pero sí tengo un mensaje de fe y esperanza. Sabemos que las próximas semanas serán duras, muy duras y para todos. El mundo entero, y también Chile, estamos enfrentando la peor catástrofe sanitaria de los últimos 100 años”, expresó el Jefe de Estado.

“Hoy son tiempos de unidad y no de división. De colaboración y no de enfrentamiento. Son tiempos de responsabilidad y no de improvisaciones. Y, sobre todo, de solidaridad y grandeza y no de egoísmos y pequeñeces. Estos son los valores que nos permiten tener una patria y llamarnos compatriotas”, recalcó.

Asimismo, el Presidente planteó que “durante estas semanas han surgido muchas voces, muchas recomendaciones, e incluso algunos ultimátums. Habría sido muy fácil, pero también perjudicial para la salud de los chilenos acoger todas esas propuestas”.

“Como Gobierno nos hemos atenido y vamos a seguir ateniéndonos estrictamente a lo que dice la voz de la ciencia, las organizaciones de salud internacionales y los expertos chilenos, y por supuesto nuestra propia realidad, buscando un equilibrio entre las medidas necesarias para proteger la salud y las adecuadas condiciones para asegurar los bienes y servicios esenciales para la vida de las familias”, argumentó.

Enumerando medida como el programa económico de emergencia y la disposición de toque de queda, Piñera aseguró que se han “adoptado todas las medidas requeridas en el momento necesario, de modo de cuidar la salud y el bienestar de todos”.

“Sin embargo, somos una comunidad en que la sociedad civil juega un papel fundamental. En consecuencia, ninguna de estas medidas será efectiva si no contamos con la comprensión, el compromiso y la colaboración de cada uno de ustedes. La herramienta más eficaz, la vacuna más efectiva para detener este virus somos nosotros mismos. Por eso, es esencial que todos cumplamos las recomendaciones sanitarias, como lavarse las manos, cambiar nuestras formas de saludarnos, evitar aglomeraciones y reportar síntomas. También les pido comprar, pero comprar con mesura lo necesario y no acaparar para no perjudicar a los demás, y obedecer estrictamente las instrucciones que imparte las autoridades sanitarias”, señaló al Mandatario.

Piñera llamó a además a los empleadores “a facilitar y flexibilizar los horarios y condiciones, proteger la salud de sus trabajadores y asegurar el abastecimiento de todos los chilenos”.

“Detrás de las cifras de testeos y contagios, hay personas con un nombre, un rostro, una historia, una familia y muchos sueños. Por eso hoy les quiero pedir que cuiden su salud. Y también que cuiden la salud de los demás. Cuidémonos entre todos, porque sólo así derrotaremos esta pandemia”, enfatizó.

