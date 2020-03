A finales de abril, a la Tierra se acercará un asteroide de un tamaño de 1,8 de largo y 4,1 kilómetros de ancho. El objeto, denominado 52768 (1998 OR2), fue descubierto en el año 1998 y caracterizado por la NASA como “suficientemente grande para causar efectos globales si impacta contra la Tierra”.

Según los datos de la agencia espacial, se trata del asteroide más grande que se va a aproximar a nuestro planeta antes del mes de mayo. Pasará cerca de la órbita de nuestro planeta a una velocidad de unos 8,7 kilómetros por segundo.

Sin embargo, la distancia mínima a la que pasará el objeto será 16 veces mayor que la distancia desde la Tierra a la Luna, por lo que el asteroide no representa un peligro para el planeta peligrosos el 1998 OR2.

El 18 de marzo, el Proyecto del Telescopio Virtual ha publicado fotos del 52768 (1998 OR2). En una serie de imágenes obtenidas como resultado de una exposición de 180 segundos, el cuerpo celeste se ve como un punto brillante que se mueve en al fondo de las estrellas.

New images and video of the Potentially Hazardous Asteroid #1998OR2, while it safely approaches us.

— Virtual Telescope (@VirtualTelescop) March 18, 2020